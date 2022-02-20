Карабахцы на акции в Степанакерте потребовали воссоединения с Арменией

20 февраля 2022, 20:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители власти и активисты Нагорного Карабаха отметили 34-ю годовщину карабахского освободительного движения возложением цветов и венков на Мемориальном комплексе в Степанакерте. Необходимы консолидация армянства и возвращение к главной идее национально-освободительного движения - воссоединение с Арменией, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой (МГ) ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его самую широкую автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием. 2 сентября 2021 года в 30-ю годовщину провозглашения республики жители Нагорного Карабаха возложили цветы к мемориальному комплексу в Степанакерте.

Утром 20 февраля представители властей Нагорного Карабаха и активисты по случаю 34-й годовщины "Арцахского движения" посетили Мемориальный комплекс в Степанакерте, где в воинском пантеоне города почтили память погибших в ходе движения и в карабахских войнах. Были возложены венки и цветы к мемориалу воинов и на могилах погибших в карабахских войнах в воинском пантеоне.

В Нагорном Карабахе официально начало "Арцахского движения" отмечают 20 февраля. В феврале 1988 года, в Степанакерте начались первые митинги, с требованием к советской власти, присоединить НКАО к Армении. Лозунгом движения стал призыв "Миацум" ("Воссоединение"). День 20 февраля в Нагорном Карабахе отмечают как "День возрождения Арцаха (Нагорного Карабаха)".

13 февраля 1988 года в 11.00 на степанакертской площади имени Ленина перед зданием обкома партии состоялся митинг трудящихся города, на котором было выдвинуто требование о воссоединении НКАО (Нагорно-Карабахская автономная область) с Арменией. 15 февраля в Степанакерте и райцентрах вновь прошли митинги и демонстрации с требованием созвать сессии Советов народных депутатов. В тот же день состоялись сессии Степанакертского городского, Аскеранского, Гадрутского, Мартакертского и Мартунинского районных Советов, на которых были приняты решения о воссоединении НКАО с Армянской ССР. 20 февраля сессия областного Совета народных депутатов НКАО приняла решение ходатайствовать перед Верховными советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.

Госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян на брифинге с журналистами отметил, что "20 февраля - день Возрождения Арцаха, и начала воссоединения с родиной (с Арменией, - прим. "Кавказского узла")".

"Думаю, после войны 2020 года значение этого дня гораздо более остро выражено в нашем сознание. Сейчас призыв "Возрождение Арцаха и присоединение к Армении" в конечном счете остается нашей целью, однако необходимо пройти промежуточные решения, в том числе международное признание независимости Арцаха. Но мы все должны осознать, что Арцах не может существовать без родины, и наоборот. Лишь после воссоединения с Арменией можно говорить о возрождение Арцаха", - сказал Бегларян.

"Сегодня наш долг, особенно после войны, восстановить и выразить нашу несгибаемую волю в нашей повседневной жизни, что было в начале "Арцахского движения" в 1988 году. Мы должны сделать все возможное, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, послать всему миру уникальный сигнал о том, что мы готовы до конца бороться за свою независимость", - сказал вице-спикер Национального собрания Нагорного Карабаха, представитель партии "Единая Родина" Гагик Багунц на брифинге с журналистами.

Провозглашение Нагорно-Карабахской Республики состоялось 2 сентября 1991 года. 6 января 1992 года по результатам референдума о статусе Нагорного Карабаха, 99,89 % участников которого высказались за независимость, Нагорный Карабах объявил себя независимым государством. Азербайджан не признал независимости, считая Нагорный Карабах частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. Территориальная целостность Азербайджана подтверждена резолюциями Совбеза и Генассамблеи ООН.

"Я считаю, что национально-освободительное движение Арцаха является одним из самых успешных, если не самым успешным национально-освободительным движением в мире. За эти годы выросло поколение, которое не представляет свою жизнь ни в какой другой стране, я считаю это нашим самым большим достижением. Наше государственное строительство шло тридцать четыре года и продолжается до сих пор. Мы смогли выстоять в развязанной войне, противостоять которой было практически невозможно - нам удалось спасти часть нашей страны", - сказал активист карабахского движения Сергей Шахвердян корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что "не следует постоянно говорить о поражении, когда борьба еще идет и шансы на победу не исчерпаны".

"Отказ от идеи "Миацум" (воссоединения с Арменией, - прим. "Кавказского узла") привел нас к трагедии. Если бы мы не отошли от главной цели нашего освободительного движения, продолжали идти по пути воссоединения, то мы бы не стали игральной картой сверхдержав. На сегодня армянству необходимо объединиться и продолжать борьбу за справедливость - и мы не имеем права отступать, каким бы трудным и утомительным ни был наш путь", - заявил один из активистов карабахского движения Ашот Саргсян корреспонденту "Кавказского узла".

"Если общество вернется к ценностям, принятым нами в начале нашего освободительного движения, мы можем исправить все упущения и ошибки. Нам сейчас еще раз необходимо национальное объединение", - сказал Гагик Аванесян, активист карабахской движения, корреспонденту "Кавказского узла".

"Сегодня, когда мы оцениваем пройденный нами путь, я, как один из активистов арцахского движения, говорю, что да, мы понесли много потерь, но мы продолжать двигаться вперед, чтобы довести нашу первоначальную цель "Миацум" до конца", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" активист карабахского движения Сержик Григорян.

"Учитывая наш тридцатичетырехлетний путь, не только как историка, но и изучающего многие вопросы, в силу узкой специализации, должен сказать, что наше движение, имеющее чистые корни, объединившее всех армян вокруг этой идеи, безусловно, удалось. Оно достигло своей цели, я думаю, с освобождением Бердзора 18 мая 1992 года, с восстановлением сухопутной связи с Арменией", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист карабахского движения, кандидат исторических наук, доцент Мгер Арутюнян.

"Мы достигли главной цели, идеологии, девиза движения - единения с матерью Арменией. И мы мужественно отстояли это достижение в навязанной нам войне, доказательством тому было прекращение огня в 1994 году. И, исходя из этой ситуации, у нас была возможность построить сильное государство, сильную оборону. Но нынешняя ситуация показывает, что мы переоценили свои возможности, мы серьезно не готовились к войне, мы в очередной раз возложили свои надежды на иностранные государства, наивно думая, что иностранцы не допустят военных столкновений, особенно когда они всегда уверяли нас в этом. Нас обманули, как и во многих случаях на протяжении нашей истории", - заявил Мгер Арутюнян.

"В то же время мы не имеем права отчаиваться, ведь если мы хотим жить на своей родине, то должны бороться до последнего за свои права", - отметил историк.

С подробной информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".