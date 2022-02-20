Пользователи соцсети провели параллели между эвакуацией с Донбасса и началом войны в Чечне

20 февраля 2022, 17:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Идею разместить в Чечне беженцев с востока Украины поддержали многие пользователи Instagram, напомнив, что жители Чечни сами пережили две военные кампании.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля полпредство президента в СКФО объявило, что регионы Северного Кавказа готовы принять 3,3 тысячи беженцев с востока Украины, в том числе в Чечне подготовлены условия для 700 человек.

О начале эвакуации жителей в Россию сообщили 18 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ночь на 19 февраля в Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами. За сутки в Ростовскую область прибыли из Донбасса 30 тысяч беженцев, сообщило сегодня пограуправление ФСБ.

Сообщение полпредства о том, что Чечня готова принять около 700 беженцев, размещено поздно вечером 19 февраля в Instagram-пабликах "Чечня Онлайн" и "Про Чечню и не только", на которые подписаны соответственно 169 тысяч и 422 тысячи подписчиков, а также в Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный".

К 17.35 мск 20 февраля под публикациями размещено соответственно 12, 53 и 144 комментария. Авторы большинства из них поддержали идею принять беженцев. "Правильное решение! Всегда поможем!" – написал, в частности, mohmadsaluev.

19 февраля представители чеченской диаспоры в Европе приняли участие в антивоенных митингах, которые организовала украинская диаспора. Они, в частности, призвали европейских политиков оказать помощь Украине и принять меры в отношении властей России. Акции прошли в Австрии и Германии.

Многие пользователи при этом напомнили, что оказались в схожей ситуации в начале военных кампаний в Чечне. "Мы всё это пережили, мне жалко их, пусть будет мир", - написал, в частности, chr_credoff.

"Когда-то мы нуждались в такой помощи, теперь мы готовы оказать тем, кто вынужден из-за [угрозы] личной безопасности покинуть свой дом", - указала zulpabaimurzaeva. "Надо, надо принимать, и помочь, насколько это возможно! Мы, как никто другие, знаем и должны знать каково им сейчас, что они испытывают! Мы уже были в их роли, когда свое же государство воевало с своими гражданами, по сути, они точно в такой же ситуации, у них также идёт гражданская война!" - написал mb_bulat_umarov.

"Грех отказывать, и даже подумать об этом. Чеченцы поймут их, как никто другой... Если понадобится, моя семья сможет принять семью с детьми", - подтвердила hoja_9996.

Напомним, первая чеченская кампания длилась с декабря 1994 года по август 1996 года. По данным МВД, в 1994-1995 годах в Чечне погибли около 26 тысяч человек, в том числе 2 тысячи российских военнослужащих, 10-15 тысяч боевиков, а остальные – мирные жители. По оценкам генерала Лебедя, число погибших только среди мирных жителей составило 70-80 тысяч человек. На "Кавказском узле" опубликованы справки "Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях" и "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

30 сентября 1999 года российские войска вновь вошли на территорию Чечни. Так начались и длились 10 лет, до августа 2009 года, боевые действия в Чечне и приграничных к ней районах Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, говорится в справке "Кавказского узла" "20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне".

Вопросом о том, насколько необходима "вся эта суета с эвакуацией", задался сегодня блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Людей терзают смутные сомнения, что это очередной хитроплан Кремля, и вопрос - а без этой суеты помочь республикам и признать их, никак нельзя было? Кому Москва всё это показывает?" - написал он в своем посте "Зеленский: "они стреляют сами, это такой цинизм". Донбасс и хитропланы".

Массовая эвакуация с Донбасса в Россию выглядит "театральной постановкой" для обоснования нападения на Украину, указал блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона. "Надо вначале провернуть театральную постановку с десятками тысяч гражданского населения, ютящегося зимой в пионерских лагерях России. Уже пошла линия гуманитарной напряженности в России, куда якобы попали украинские снаряды, и народ РФ чувствует себя тревожно. Надо Путину сделать так, чтобы атака ВС РФ [...] выглядела как вынужденный шаг для спасения населения региона", - написал он 19 февраля в своем посте "Рисуется картина гуманитарной катастрофы и вынужденности атаки РФ".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".