20 февраля 2022, 06:16

Активисты чеченской диаспоры в Европе выступили в поддержку Украины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Украинская диаспора провела в Австрии и Германии акции с призывом к европейским политикам оказать поддержку Украине. К протестующим присоединились представители местных чеченских общин.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации жителей в Ростовскую область. Первые автобусы прибыли в регион в ночь на 19 февраля. Власти регионов юга России сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса.

Представители чеченской диаспоры в Европе 19 февраля приняли участие в антивоенных митингах, которые организовала украинская диаспора. Акции прошли, в частности, в Австрии и Германии, пишут "Кавказ.Реалии"*.

В Граце митинг прошел под девизом "Солидарность с Украиной". Его участники призвали европейских политиков оказать помощь Украине и принять меры в отношении российского руководства. В Вене на акцию пришли около 250 участников, представители чеченской диаспоры поделились своими историями взаимоотношений с российскими властями.

В Германии к протестным акциям украинской диаспоры присоединились около 250 проживающих там чеченцев. К акциям также присоединились представители грузинской и белорусской диаспор.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

** издание включено в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России.

Примечание:

"Ростовский суд объяснился за публикацию о российских военных на востоке Украины", "Тысячи жителей Донбасса проголосовали на выборах в Ростовской области", "Аналитики назвали непрозрачной организацию голосования жителей Донбасса в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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