Активисты чеченской диаспоры в Европе выступили в поддержку Украины

20 февраля 2022, 06:16

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Украинская диаспора провела в Австрии и Германии акции с призывом к европейским политикам оказать поддержку Украине. К протестующим присоединились представители местных чеченских общин.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации жителей в Ростовскую область. Первые автобусы прибыли в регион в ночь на 19 февраля. Власти регионов юга России сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса.

Представители чеченской диаспоры в Европе 19 февраля приняли участие в антивоенных митингах, которые организовала украинская диаспора. Акции прошли, в частности, в Австрии и Германии, пишут "Кавказ.Реалии"*.

В Граце митинг прошел под девизом "Солидарность с Украиной". Его участники призвали европейских политиков оказать помощь Украине и принять меры в отношении российского руководства. В Вене на акцию пришли около 250 участников, представители чеченской диаспоры поделились своими историями взаимоотношений с российскими властями.

В Германии к протестным акциям украинской диаспоры присоединились около 250 проживающих там чеченцев. К акциям также присоединились представители грузинской и белорусской диаспор.