Трое Свидетелей Иеговы* на Ставрополье обвинены в экстремизме

17 февраля 2022, 04:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи обвинили троих Свидетелей Иеговы* в Георгиевске в участии в деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Дело передано в суд.

По версии следствия, в доме супругов в Георгиевске их знакомый созывал и проводил собрания участников организации, в ходе которых он и хозяева жилища "обсуждали с пришедшими религиозную нетерпимость к представителям иных конфессий, пропагандировали превосходство учений данной организации над другими религиями", а также изучали запрещенную литературу. Следователи полагают, что обвиняемые также собирали деньги на финансирование организации, а супруги вовлекли в деятельность организации свою несовершеннолетнюю дочь.

Трем жителям Георгиевска в зависимости от своей роли и степени участия предъявлены обвинения в организации и участии в деятельности экстремистской организации (часть 1 и часть 2 статьи 282.2 УК РФ), в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ), ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (статья 156 УК РФ) и в вовлечении человека в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ), сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Ставрополью.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, добавило следствие.

О какой религиозной организации идет речь, в сообщении не указано. Однако, по данным источника в правоохранительных органах, собрания в Георгиевске проводили Свидетели Иеговы*, передает "Коммерсант-Юг". Эту информацию со ссылкой на собственный источник передал также "Интерфакс-Юг".

Напомним, что Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия удовлетворения Верховным судом иска Минюста в отношении Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.