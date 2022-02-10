Защитники Волго-Ахтубинской поймы сочли арест Соломонова актом устрашения

10 февраля 2022, 05:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Арест члена Общественной палаты Волгограда Михаила Соломонова стал актом запугивания несогласных с действиями властей, но это не остановит деятельности противников вырубки деревьев в Волго-Ахтубинской пойме, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Как информировал "Кавказский узел", 8 февраля Центральный райсуд Волгограда назначил пять суток ареста Михаилу Соломонову, признав его организатором велопрогулки, из-за которой был нарушен общественный порядок. Кроме того, активист был обвинен в невыполнении законного требования сотрудника правоохранительного органа (статья 19.3 КоАП РФ) после того, как снимал на видео действия сотрудницы при составлении протокола задержания. В ночь на 9 февраля суд назначил Соломонову еще 10 суток ареста. Его защита заявила, что суд нарушил законодательство и права Соломонова, проводя заседание по его делу ночью, когда активист уже сутки находился под арестом без еды и питья.

По версии Соломонова и его юридического представителя Ивана Иванова, 31 декабря 2021 года Михаил Соломонов с товарищами катались на велосипедах по разрешенным частям проезжей части. По полосе, предназначенной для велосипедистов, медленно ехал автомобиль ГИБДД, и посторонний велосипедист, который не относился к этой группе, объехал эту машину по полосе, предназначенной для движения маршрутного транспорта. "Михаилу вменяют, что он чуть ли не специально с умыслом организовал это мероприятие, чтобы нарушить общественный порядок", - пояснил 8 февраля Иван Иванов. Задержание Соломонова связано с его участием в защите Волго-Ахтубинской поймы, считают активисты, которые 8 февраля провели одиночные пикеты в его поддержку.

Активистка Полина Зимакова 9 февраля побывала в пойме и сняла два видеоролика. «Вдоль существующей дороги на плодородный почвенный слой насыпаны тонны речного песка. Все засыпано. Огромная подушка размером метров пять. Насыпь речного песка будет давить на грунтовые воды. Почва плодородная, ничем не поврежденная. Там реально чернозем, не характерный для нашего региона. Тонны песка приведут к смешению почв и опустыниванию", - сказала она "Кавказскому узлу".

По словам Зимаковой, к Соломонову, который находится в ИВС Дзержинского района Волгограда, 9 февраля не пустили жену.

«Там можно приходить передавать передачки, но не дали даже встретиться с женой. Я вижу абсурдность действий правоохранительных органов... Это плевки в народ, абсолютное пренебрежение мнением большинства. Соломонов - человек, выступающий за здоровый образ жизни. 31 декабря он не ел салат «Оливье», а поехал кататься с ребятами, но почему-то за это получил [наказание]. Безусловно, это давление. Наши ребята это понимают, и никто отступать не собирается", - заявила она.

Волгоградские активисты, в том числе Михаил Соломонов, протестуют против вырубки дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме, разрешение на которое Минприроды России выдало в июне 2021 года. Они проводят акции протеста, как в Волгограде, так и на месте строительства. Чем примечателен подрядчик строительства, что думает о стройке директор парка, и кто поддерживает экоактивистов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Битва за дубовую рощу: как активисты защищают Волго-Ахтубинскую пойму".

Арест Соломонова является не первым случаем давления на защитников поймы, заявила корреспонденту "Кавказского узла" активистка Елена Ковалева.

«Мы такие случаи видели и на марафоне на Эльтоне, когда люди выступили в защиту поймы, а у них арестовали счета и марафон закрыли. У нас уже был прецедент, когда у человека, который выступал в защиту поймы и занимался деятельностью по раздельной переработке мусора, арестовали счета. Мы также видим, что уволили директора природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" за выступления. Были и прецеденты со штрафами - на 150 тысяч оштрафовали пенсионерку Галину, и Татьяну Дмитриеву также оштрафовали. Причины называют разные, но история одна и та же - как только человек выступает в защиту поймы, сразу начинается давление, следуют репрессивные меры - это или штраф, или полное прекращение деятельности предприятия. Начинаются какие-то статьи в СМИ, которые порочат честь и достоинство людей", - сказала Ковалева.

По ее словам, Соломонов был мишенью, которую очень трудно зацепить, поскольку он очень интеллигентный, осторожный, аккуратный и соблюдающий все правила и законы человек. "Но видимо, его очень хотелось как-то достать, но не было такой возможности. 31 декабря, когда весь город вышел праздновать, Михаил с друзьями решил поздравить жителей города велопробегом. Велосипед - такая штука, на которой не сидят вдвоем. В любом случае есть расстояние полтора метра между людьми, когда они едут на велосипеде", - отметила активистка.

Соломонов выиграл президентский грант по проекту развития велоспорта в Волгограде и развивал эту деятельность, добавила она.

«Получается, что его наказывают за то, что он действует в рамках президентского гранта. Получается, пять суток ему дают за велоспорт в рамках президентского гранта, а 10 суток - за то, что он решил снять, защищая свои права, происходящее на свой собственный телефон. Он сдал этот телефон, как только сотрудник правоохранительных органов потребовал прекратить снимать и отдать телефон. Он выполняет ее требования, она предъявляет ему документ для служебного пользования, который к Михаилу никак не относится, и говорит, что он его нарушил. А у него как раз наоборот есть право защищать свою честь и достоинство в том числе посредством применения телефона. Еще интересно, что человека закрывают в холодной камере и забирают кроме шнурков, телефона и ремня, теплые вещи, что не имеют права делать. Он не осужденный был", - заявила Ковалева.

К утру 8 февраля Михаилу был вызван врач, который констатирует озноб и температуру у активиста, но даже после этого ему не вернули теплые вещи, отметила она. "Думаю, арест Соломонова не только не остановит, но и привлечет новых активистов к защите поймы. Такие вещи в отношении хороших людей - это дискредитация власти как таковой. Михаил – замечательный парень, совершенно безобидный и аполитичный. Известен своими добрыми делами. Он ими не козыряет, он просто их делает. Даже его противники отмечают, что он хороший человек", - добавила Ковалева.

С наказанием Михаилу Соломонову «переборщили», считает активист Дмитрий Стрельников. «Сутки-двое-трое было бы неприятно, но не вызвало бы столько искреннего возмущения. Не скрою - некоторые испугались, но это в основном те, кто был довольно пассивен и до этого. А те, кто был активен, станут активны в два раза больше. Они понимают, что дальше так не может быть - следующими могут быть они сами или их друзья. Это однозначно запугивание", - сказал Стрельников "Кавказскому узлу".

Юрист считает, что велопробег с участием Соломонова не был массовым мероприятием

По данным Главного управления МВД по региону, 31 декабря 2021 года в полицию поступило заявление водителя маршрутного такси о нарушении правил дорожного движения группой велосипедистов, после чего была организована проверка, установлены участники и организатор велопробега. За организацию передвижения граждан в общественном месте, создавшего помехи транспортным средствам, в отношении организатора был составлен административный материал по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ.

"Приглашенный в отдел полиции № 4 Управления МВД России по Волгограду организатор велопробега осуществлял видеосъёмку и продолжил вести запись и трансляцию в сеть Интернет в помещениях, где видеосъемка запрещена ведомственными нормативными актами. Несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить видеосъемку в режимном помещении, мужчина продолжал снимать. В связи с чем на него был составлен второй протокол – по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)", - цитирует заявление пресс-службы ГУ МВД "Блокнот Волгоград".

Велопробег, в котором принимал участие Михаил Соломонов, нельзя отнести к массовому мероприятию, при этом велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, пояснила юрист Любовь Меркулова "Кавказскому узлу".

"В определении от 24 октября 2013 года №1721-О Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что положение статьи 20.2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, определяя через категорию "массовое одновременное пребывание или передвижение в общественных местах" общественные отношения, на которые распространяется его действие, как по своему буквальному смыслу, так и с учетом его места в системе действующего правового регулирования относит к данной категории не любые проводимые в общественных местах мероприятия, а лишь такие массовые мероприятия, которые преследуют заранее определенную цель, характеризуются единым замыслом их участников и свободным доступом граждан к участию в них, но не являются публичными мероприятиями по смыслу Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (пункты 1 - 6 статьи 2). При этом наступление ответственности связывается данным законоположением с наличием указанных в нем негативных последствий. Действия должны быть намеренными по созданию помех. Таким образом, любое массовое мероприятие нельзя отнести к составу 20.2.2", - сказала Меркулова.