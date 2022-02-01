Исправительная колония. Фото: официальный сайт ГУФСИН по Иркутской области

01 февраля 2022, 18:35

Уроженец Дагестана прекратил голодовку в колонии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Омбудсмен Коми и члены общественной наблюдательной комиссии посетили в колонии уроженца Дагестана Хирамагомеда Магомедова, который объявил голодовку в знак протеста против необоснованного помещения в штрафной изолятор. Сегодня Магомедова выпустили из изолятора и он прекратил голодовку, сообщил глава ОНК Эдуард Бушуев. Сотрудники колонии необоснованно лишили заключенного теплого белья, указал редактор газеты "Тюремный меридиан" Игорь Голендухин.

Как писал "Кавказский узел", Хирамагомед Магомедов, отбывающий наказание в колонии в Коми по обвинению в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", 25 января объявил голодовку с требованием прекратить дисциплинарные взыскания по надуманным основаниям. Магомедов, один из руководителей общественной организации "Союз справедливых", в июле 2017 года был признан виновным в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. В октябре 2017 года Верховный суд России оставил приговор дагестанскому активисту без изменения.

В январе 2014 года стало известно, что Хирамагомед (Мухаммад) Магомедов был заподозрен в участии в экстремистской организации. Поводом для возбуждения дела стало его участие в конференции "Проблемы Ислама в России", прошедшей в Москве в 2012 году. 23 мая 2015 года он был задержан в Махачкале и обвинен в незаконном изготовлении и хранении оружия. Знакомые Магомедова связали его уголовное преследование с общественной деятельностью. Правозащитный центр "Мемориал"* включил Хирамагомеда Магомедова в список политзаключенных.

Поводом для проверки состояния Хирамагомеда Магомедова стало обращение редактора газеты "Тюремный меридиан" Игоря Голендухина, бывшего члена ОНК Коми Игоря Сажина, к которым обратились родственники заключенного, и сестры Магомедова Патимат, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель республиканского ОНК Эдуард Бушуев. Все три обращения поступили в ОНК в пятницу, 28 января.

Три члена Общественной наблюдательной комиссии по республике Коми, уполномоченный по правам человека в Коми и представитель Сыктывкарской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, посетили ИК-25 в поселке Верхний Чов, где отбывает наказание Магомедов, 31 января, сообщил Бушуев. По его словам, Магомедов пояснил, что был вынужден объявить голодовку из-за помещения в штрафной изолятор (ШИЗО), поводом для которого стали "три незначительных нарушения". "Ему вменялось: отказ от физзарядки, отказ заправлять кровать, а также отсутствие нагрудного знака с фамилией, он его не нашил. Отмечу, что этим занимаются сами осужденные, в обязанности сотрудников ИК это не входит", - сообщил Бушуев.

Магомедов был помещен в ШИЗО на шесть суток. Не согласившись с решением администрации колонии, заключенный отказался принимать пищу, но пил воду и чай. Бушуев особо отметил, что члены ОНК подробно расспрашивали Магомедова были ли случаи пыток. "Он не подтвердил. Следов побоев нет", - сказал Бушуев.

Членов ОНК интересовало прежде всего состояние Магомедова, отметил Бушуев. По его словам, Магомедов чувствует себя "нормально", "сам передвигается", но "из-за голодовки ослаблен". 31 января Магомедов был осмотрен тюремным врачом. Угрозы жизни нет.

Сегодня Магомедов был выпущен из ШИЗО и прекратил голодовку, рассказал Бушуев. "Согласно заключению комиссии, условия содержания в ШИЗО нормальные. Есть кое-какие недочеты по состоянию тюрьмы – где-то лампочка не работает. Мелочь. ОНК рекомендовала администрации устранить их", - сказал он.

Сестра Магомедова Патимат обратилась в дагестанское отделение Правозащитного центра "Мемориал"*, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". Также Патимат обратилась к политику, журналисту Максиму Шевченко. "Я хотела создать максимальный резонанс, чтобы информация о брате появилась везде, где только можно… О состоянии брата ничего сказать не могу. Нет связи", - сказала Патимат.

Обращение в Правозащитный центр "Мемориал"* корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил член совета Правозащитного центра Олег Орлов. По его словам, обращение Патимат передано дагестанскому адвокату Шамилю Магомедову, сотрудничающему с "Мемориалом"*.

Адвокат рассказал, что ведутся поиски адвоката в Коми, который мог бы заняться кейсом Хирамагомеда Магомедова. "Подыскивается адвокат в Коми, который займется вопросом притеснения Хирамагомеда Магомедова со стороны администрации колонии… Пока что заявления по данному факту никуда не подавались. Этим будет заниматься адвокат на месте", - рассказал Шамиль Магомедов.

В ШИЗО были нарушены права Хирамагомеда Магомедова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Голендухин. По его словам, после перевода в изолятор заключенного лишили термобелья. Согласно приказу Минюста РФ от 3 декабря 2013 года N216 "Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах", осужденным положено в том числе "белье нательное" и "белье нательное теплое", однако в ШИЗО Магомедову запретили носить теплое белье, сославшись на то, что "так положено", рассказал Голедухин. "Но на улице -40 (градусов), в ШИЗО +10 (градусов)", - подчеркнул он.

Он особо отметил, что, помещение в ШИЗО не подразумевает изъятия одежды, а в ряде случаев даже подразумевает дополнительную выдачу теплого белья. "Закон был интерпретирован сотрудниками тюрьмы по-своему", - указал Голедухин.

В ИК-25 Коми корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать ситуацию. В общественной приемной главы Коми корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что "информацией [о голодовке] не располагаем".

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов", а в разделе "Справочник" опубликована справка о "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (организация признана террористической и запрещена в России судом).

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

Примечание:

"Хирамагомед Магомедов в последнем слове не признал вину", "Адвокат и прокурор не пришли на оглашение приговора Магомедову", "Кавказоведы сочли дело Хирамагомеда Магомедова политическим".

Автор: Олег Краснов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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