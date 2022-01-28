Уроженец Дагестана объявил голодовку в колонии в Коми

28 января 2022, 23:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Хирамагомед Магомедов, отбывающий наказание в колонии в Коми по обвинению в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", отказался принимать пищу с требованием прекратить дисциплинарные взыскания по надуманным основаниям, сообщила сестра осужденного.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года суд признал одного из руководителей общественной организации "Союз справедливых", дагестанского активиста Хирамагомеда Магомедова виновным в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. В октябре 2017 года Верховный суд России оставил приговор дагестанскому активисту без изменения.

В январе 2014 года стало известно, что Хирамагомед (Мухаммад) Магомедов был заподозрен в участии в экстремистской организации. Поводом для возбуждения дела стало его участие в конференции "Проблемы Ислама в России", прошедшей в Москве в 2012 году. 23 мая 2015 года он был задержан в Махачкале и обвинен в незаконном изготовлении и хранении оружия. Знакомые Магомедова связали его уголовное преследование с общественной деятельностью. Правозащитный центр "Мемориал"* включил Хирамагомеда Магомедова в список политзаключенных.

Хирамагомед Магомедов 25 января объявил голодовку в колонии, сообщило сегодня со ссылкой на его сестру Патимат Магомедову "Новое дело".

Изначально Магомедов был направлен в колонию в Мурманскую область, однако в ноябре 2020 года его этапировали в Республику Коми, где сначала был помещен на карантин в исправительную колонию в городе Сыктывкар, а затем за нарушение правил Магомедов был отправлен на два месяцы в единое помещение камерного типа в колонию города Микунь, рассказала она.

По истечению этого срока Магомедова вновь перевели в сыктывкарскую колонию, а потом вновь в колонию города Микунь, и так несколько раз, пожаловалась сестра. Нарушения со стороны Магомедова были сфальсифицированы, утверждает Магомедова.

По ее словам, брату таким образом не дают возможности перевестись в общий лагерь, где содержатся заключенные. Кроме того, в колониях Магомедов плохо обеспечен едой и одеждой, ему не позволяют посещать лагерный магазина даже для того, чтобы купить средства личной гигиены, а также отказывают в телефонной связи с родными, рассказала она.

Магомедова рассказала, что последний раз Магомедова отправили в единое помещение камерного типа в колонии города Микунь 7 июля 2021 года на шесть месяцев, после чего вернули в Сыктывкар. Теперь администрация колонии вновь собирается перевести его в Микунь, в связи с чем 25 января Магомедов объявил голодовку, сказала сестра осужденного.

По словам Магомедовой, она обратилась с соответствующими заявлениями в правозащитные организации и попросила содействия у уполномоченных структур по правам человека и у журналистов.

"Кавказский узел" публикует материалы о случаях преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов", а в разделе "Справочник" опубликована справка о "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (организация признана террористической и запрещена в России судом).

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.