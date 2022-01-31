Подрядчик из Кабардино-Балкарии обвинен в хищении бюджетных денег

31 января 2022, 20:10

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Подрядчик в Черекском районе Кабардино-Балкарии обвинен в том, что похитил почти 2,5 миллиона рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство детской площадки.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению гендиректора коммерческой компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, в мошенничестве при исполнении государственного контракта на возведение детской игровой площадки в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило сегодня на своем сайте МВД России.

По версии следствия, в июле 2019 года администрация Черекского района и руководитель фирмы заключили договор на выполнение работ по объекту "Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом площадью 800 квадратных метров".

Строительство финансировалось за счет субсидий, выделенных из федерального и республиканского бюджетов, а также местного бюджета Черекского района, сумма контракта составила 5,7 миллиона рублей. В ходе строительства объекта обвиняемый применил материалы и технологическое оборудование качества, не соответствующего требованиям, указанным в ведомости материалов, используемых при выполнении работ, и стоимость которых была гораздо ниже, сообщила сегодня на сайте "МВД Медиа" пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

"Он подделал акты, в которые внес заведомо ложные сведения о фактически невыполненных работах, а также изготовил справки о стоимости якобы выполненных его предприятием работ. На основании этих документов заказчик произвёл оплату полной стоимости работ, предусмотренных государственным контрактом, перечислив подрядчику 5,7 миллиона рублей, из которых стоимость фактически невыполненных работ и затрат составила почти 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом ОМВД России по Черекскому району Кабардино-Балкарии, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнило ведомство.

Комментариями подозреваемого или его представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что главный бухгалтер предприятия "Молоко Ингушетии", уроженец Кабардино-Балкарии, обвинен в получении обманным путем субсидий от Минсельхоза Ингушетии и их хищении, сообщила 21 января Генпрокуратура. Ранее он был осужден за сообщения о ложном минировании банка в Назрани: звонки о минировании поступали, когда в банк заходил владелец, чтобы проверить счет, указали источники.