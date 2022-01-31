Три шахтера помещены в реанимацию после взрыва в Ткибули

31 января 2022, 13:12

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Восемь шахтеров, получивших травмы при взрыве на угольной шахте, госпитализированы в тбилисский ожоговый центр, трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 31 января произошел взрыв на угольной шахте Миндели в Ткибули (регион Имеретия), в больницу были доставлены не менее девяти человек, один из них умер. Возбуждено уголовное дело по статье 240 УК Грузии "Нарушение правил безопасности при добыче полезных ископаемых, строительстве и других работах".

Пострадавшие шахтеры госпитализированы в ожоговый центр университетской клиники имени Хечинашвили в Тбилиси, сообщил сегодня руководитель центра Гуга Кашибадзе.

"На рассвете в наш центр доставили восемь шахтеров. Предположительно, они получили различные травмы в результате взрыва метана. В ожогово-реанимационное отделение помещены трое человек, состояние одного из них особо тяжелое. У него поражено 60% тела, что усугубляется повреждением дыхательных путей и продолжающимся шоком. На данном этапе состояние здоровья у всех стабильное", - приводит слова Кашибадзе "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте.

По словам руководителя центра, все восемь шахтеров в сознании, уточняет "ИнтерпрессНьюс".

Представители службы безопасности управляющей компании проводят собственное расследование инцидента, информируют "Новости-Грузия".

Шахтой управляет компания "Сакнахшири" ("Грузуголь"). На шахте Миндели трудоустроено около 1,2 тысячи человек, из них примерно половина работает под землей.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно сообщал о происшествиях на шахтах в Грузии. Так, 27 ноября 2021 года на шахте в Ткибули произошел обвал, под завалами оказались два шахтера. Один из них, 64-летний Виталий Турдиладзе, провел под завалами шесть часов и был госпитализирован. Его напарник был найден мертвым.

В марте 2020 года рабочие шахты Дзидзигури получили отравление в вентиляционном туннеле, соединяющем шахты Дзидзигури и Миндели. Туннель использовался для передвижения из-за неисправности подъемного оборудования. До 26 февраля того же года компания должна была заменить на шахте Дзидзигури оборудование с истекшим сроком эксплуатации, однако сделала это не полностью. В частности, не были заменены канаты на подъемно-транспортных установках. В планах компании было доставлять рабочих под землю через соседнюю шахту Миндели.

Рабочие шахт Дзидзигури и Миндели неоднократно проводили акции протеста, причиной которых называли небезопасные условия труда. Так, 11 июня 2020 года они потребовали отремонтировать подъемник после того, как часть рабочих застряла в лифте. Руководство компании в свою очередь обвинило рабочих в нарушении требований безопасности.

С января по октябрь 2019 года на предприятиях Грузии погибли 25 человек, еще 71 получил травмы, сообщил в октябре того же года Центр образования и мониторинга прав человека. Сотрудники департамента инспекции труда работают только в Тбилиси, их деятельность необходимо расширить на всю Грузию, а также нужно увеличить численность и квалификацию инспекторов, заявил тогда представитель профсоюзов.

В августе 2019 года правозащитная организация Human Right Watch провела исследование условий работы людей, трудящихся на шахтах и рудниках Грузии. Правительству страны необходимо добиваться четкого регулирования рабочего времени, соблюдения работодателями режимов еженедельного отдыха и ночной работы, оплаты сверхурочных и праздничных дней, указали правозащитники.