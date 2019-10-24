Правозащитники выявили проблемы с соблюдением норм безопасности на предприятиях Грузии

24 октября 2019, 07:22

25 человек погибли на предприятиях Грузии в 2019 году, сообщил Центр образования и мониторинга прав человека. Сотрудники Департамента инспекции труда работают только в Тбилиси, их деятельность необходимо расширить на всю Грузию, также нужно увеличить численность и квалификацию инспекторов, заявил представитель профсоюзов.

"Кавказский узел" писал, что в августе правозащитная организация Human Right Watch провела исследование условий работы людей, трудящихся на шахтах и рудниках Грузии. Правительству необходимо добиваться четкого регулирования рабочего времени, соблюдения работодателями режимов еженедельного отдыха и ночной работы, оплаты сверхурочных и праздничных дней, считают правозащитники.

Центр образования и мониторинга прав человека (ЦОМПЧ) провел 23 октября встречу в центре "Открытое общество - Грузия", где ознакомил общественность с результатами исследования условий безопасности труда на грузинских предприятиях.

"Согласно нашим исследованиям, в 2019 году, еще до конца года, на предприятиях пострадал 71 человек, 25 человек погибли", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы ЦОМПЧ.

Руководитель общественной организации "Ассоциация охраны труда и занятости Грузии" Давид Мазниашвили расценил уровень несчастных случаев как очень высокий.

"Для нашей страны с населением четыре миллиона человек - это очень большая цифра. Такое значительное количество связано, в первую очередь, со слабым соблюдением норм безопасности на предприятиях, а также с тем, что контроль государства над условиями труда осуществляется слабо", - заявил Давид Мазниашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Результаты исследования ЦОМПЧ почти точно совпадают с данными профсоюзов, по которым 67 человек получили физические повреждения и 25 погибли, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель отдела по связям с общественностью Объединения независимых профсоюзов Грузии Тамара Гедеванишвили. В трудовое законодательство только после 2012 года были введены такие институты, как Комиссия по вопросам защиты труда, в которую входят премьер-министр, ассоциация работодателей, представители профсоюзов и министерства здравоохранения и защиты труда, рассказала она.

"К сожалению, эта комиссия собиралась всего несколько раз для регулирования вопросов. Однако этого недостаточно, и профсоюзы постоянно настаивают на проведении более частых встреч", - заявила Тамара Гедеванишвили.

Только в 2017 году появился исполнительный орган - Департамент инспекции труда, в который входят менее 300 сотрудников, рассказала представитель профсоюзов.

"Эти сотрудники проводят деятельность только в Тбилиси. Мы ставим вопрос о том, чтобы они расширили свою деятельность по всей Грузии, Кроме того, следует увеличить как численность, так и квалификацию инспекторов, поскольку они часто не могут выявить нарушения на предприятиях", - заявила Тамара Гедеванишвили.

На встрече в офисе "Открытого общества - Грузия" Центр обучения и мониторинга прав человека также сообщил о количестве судебных дел по поводу защиты труда. Согласно этим исследованиям, несмотря на 71 несчастный случай и 25 смертельных исходов, суды рассмотрели только 35 дел о нарушении прав рабочих. Только два рассмотрения закончились тюремных заключением для лиц, установленных как виновные в производственных нарушениях.