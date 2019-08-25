Правозащитники призвали правительство Грузии реформировать трудовое законодательство

25 августа 2019, 03:42

Правозащитная организация Human Right Watch провела исследование условий работы людей, трудящихся на шахтах и рудниках Грузии. Правительству необходимо добиваться четкого регулирования рабочего времени, соблюдения работодателями режимов еженедельного отдыха и ночной работы, оплаты сверхурочных и праздничных дней, заявили правозащитники.

Отчет об исследовании проблем безопасности в горнодобывающей отрасли в Грузии представители Human Right Watch (HRW) презентовали 22 августа в Тбилиси. "Грузия нуждается в комплексной реформе трудовой политики с целью обеспечения соответствия трудового законодательства международным трудовым стандартам и международным обязательствам Грузии в области прав человека", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Human Right Watch в Грузии Георгий Гогия.

Авторы отчета призывали правительство Грузии ратифицировать Конвенции Международной организации труда об инспекции труда, о гигиене труда и технике безопасности, о безопасности и гигиене труда на шахтах, об еженедельном отдыхе и о рабочем времени в промышленности.

В марте 2018 года в Грузии был принят, несмотря на протесты профсоюзов, закон о безопасности труда, предполагающий создание трудовой инспекции. Профсоюзы заявили, что он не соответствует международным стандартам безопасности труда и серьезно ограничивает работу инспекторов.

"Конечно, большим шагом вперед стало наделение большими полномочиями трудовой инспекции. Проблема заключается в том, что инспекция будет занята в основном проблемами соблюдения техники безопасности. Но в мандат трудовой инспекции не входит наблюдение за соблюдением трудовых прав рабочих, за продолжительностью рабочего дня. А продолжительность рабочего дня прямо связана с безопасностью - уставший человек совершает ошибки, которые могут стоить жизни ему и его товарищам", - сказал Гогия.

При подготовке отчета исследователи провели опрос более 80 человек, включая работников угольной и марганцевой промышленности, юристов, представителей профсоюзов, неправительственных и международных организаций, сотрудников инспекции труда и министерства труда, а также членов парламента. Безопасность работников на шахтах по-прежнему находится под серьезной угрозой из-за недостаточного регулирования со стороны правительства, сообщил представитель HRW.

Применяющиеся методы добычи полезных ископаемых ставят под угрозу безопасность работников. Квоты на добычу угля и марганца и вычеты из заработной платы за их невыполнение побуждают самих рабочих нарушать технику безопасности и руководителей подвергать риску безопасность сотрудников, считает Гогия.

Новая система добычи марганца, внедренная в 2016 году, еще больше усугубила проблемы с безопасностью. В систему были введены 12-часовые смены (в том числе ночные) в течение 15 дней подряд, без выходных и официальных перерывов во время смен. Эта ситуация затрагивает 380 человек, добывающих марганец, которые проживают в предоставленном работодателем жилье, где работникам предоставляется пища низкого качества.

Представители НПО побывали на шахте в Чиатуре, работники которой в мае с помощью забастовки добивались изменения условий труда. Ситуация на этих шахтах не улучшилась, сообщил Георгий Гогия.

16 мая около 150 шахтеров начали забастовку в Чиатуре, потребовав повысить зарплату и улучшить условия труда. На следующий день не менее 15 протестующих объявили голодовку у здания мэрии. 18 мая протестующие частично перекрыли местные дороги, отказавшись пропускать грузовики компании Georgian Manganese ("Грузинский марганец"). Шахтеры компании Georgian Manganese 27 мая согласились с предложением администрации и остановили свою забастовку, которая длилась 11 дней. Итогом переговоров стало соглашение о повышении горнякам зарплаты в два этапа на 35 процентов.

"Да, после забастовки рабочие добились повышения заработной платы, шахтеры также требовали улучшения бытовых условий, возможности после 15-часовой смены возвращаться домой, а не в общежития. Но эти требования так и не выполнены", - подчеркнул Гогия.

С 2013 года правительство Грузии предприняло важные позитивные шаги для улучшения трудового законодательства, включая улучшение Трудового кодекса и создание департамента инспекции условий труда в 2015 году, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Сорина Аджедер, принимавшая участие в исследовании HRW.

"Проведенные в феврале 2019 года реформы значительно расширили полномочия трудовой инспекции. Тем не менее, положения о труде и надзоре должны соответствовать стандартам Международной организации труда и международным передовым практикам, включая обязательный еженедельный отдых, ночную работу, сверхурочную работу и оплату труда или перерывы во время смен", - сказала Сорина Аджедер.

"Этот отчет фокусируется на грузинской угольной и марганцевой добывающей промышленности, которая подрывает безопасность работников и нарушает права работников, но наши выводы и рекомендации имеют широкие последствия для всех секторов грузинской экономики", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Human Right Watch Том Портениус.

Необходимы реформы, чтобы привести грузинское трудовое законодательство в соответствие с международными стандартами в сфере труда и прав человека и обеспечить надлежащий государственный надзор, что должно принести пользу всем работникам в Грузии, считает он.

Ранее правительство Грузии по договоренности с Европейским союзом и США взяло на себя обязательства по улучшению своего трудового законодательства, а также механизмов надзора и правоприменения. В соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией правительству необходимо продолжать работу по созданию эффективной системы инспекции труда для соответствия стандартам Международной организации труда, считает Том Портениус.

"Практика, документированная в этом отчете, указывает на то, что угольные и марганцевые компании в Грузии не выполняют эти обязанности", - сказал Том Портениус.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от представителей властей Грузии в связи с отчетом правозащитников.