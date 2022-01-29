Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Адыгее "затишьем перед бурей"

29 января 2022, 16:45

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Госпиталь на 100 мест для лечения пациентов с коронавирусом откроется в феврале на базе Кошехабльской райбольницы, сообщили в Минздраве Адыгеи. Открытие нового госпиталя связано с распространением штамма "омикрон", в республике ожидается всплеск заболеваемости, пояснил бывший главврач Энемского ковидного госпиталя Рашид Цахаев.

Как писал "Кавказский узел", в связи ростом числа случаев заражения коронавирусом в Адыгее решили не оборудовать места для массовых купаний в дни празднования Крещения. Заражение штаммом "омикрон" подтвердилось у двух военнослужащих, которые не выезжали за пределы Адыгеи, сообщили 18 января представители республиканского Роспотребнадзора. Минздрав Адыгеи в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приостановил плановый прием пациентов в поликлиниках республики.

Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом на базе Кошехабльской райбольницы пока только готовится к открытию, вероятно, это произойдёт в феврале, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Адыгеи. "Госпиталь рассчитан на 100 коек. Примет он больных из Кошехабльского, Гиагинского, Шовгеновского районов республики. Всё будет оборудовано в соответствии с требованиями к инфекционным госпиталям, в том числе достаточным количеством аппаратов ИВЛ", - сказала сотрудница ведомства.

По ее словам, заболеваемость коронавирусом в Адыгее растёт. "На 28 января подтверждены 29 574 случая заражения, за сутки COVID-19 выявлен у 164 человек", - сообщила также представительница Минздрава Адыгеи.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 29 января в Адыгее зафиксировано 29 772 случая заражения коронавирусом, из них 193 - за последние сутки. Это самый большой показатель по числу новых заражений за день с начала пандемии, следует из сегодняшней информации на сервисе "Яндекс.Статистика".

Необходимость развёртывания дополнительных койко-мест на базе Кошехабльской РКБ обусловлена тем, что ожидается новый всплеск заболеваемости коронавирусом в связи с появлением нового штамма "омикрон", сообщил бывший главврач Энемского ковидного госпиталя Рашид Цахаев. "Омикрон" распространяется гораздо быстрее [чем предыдущие штаммы коронавируса]. Расширение числа койко-мест идет заранее, чтобы в момент роста заболеваемости оказать каждому нуждающемуся в лечении помощь в полном объёме", - отметил он.

По словам врача, на данный момент явного роста заболеваемости не видно. "Но есть предположение, что это некое "затишье перед бурей". Кроме того, есть некоторый рост заболеваемости среди детей. Дети переносят болезнь ярче, но не тяжело", - указал Цахаев.

Он отметил, что пандемия стала вызовом не только в лечении пациентов, но и в организации медпомощи. "Организатор в период пандемии - это в чистом виде кризисный менеджмент. Это умение решать сиюминутные вопросы, которые до тебя, возможно, нигде и никогда никто не решал, и этому никто не учит. Организатор должен отвечать на запросы здесь и сейчас", – рассказал Цахаев.

Врачей же пандемия учит не быть самоуверенными. "Давать долгосрочные прогнозы в отношении ковида как заболевания и пандемии как процесса довольно сложно. Прогнозы возможны на очень короткую перспективу. И даже в этом случае они далеко не всегда оправдывают себя. Ковид учит не быть самоуверенным, что называется: семь раз отмерь – один раз отрежь. Коронавирус немного выбивает из колеи врачей с амбициями и самолюбием. Потому что нет чёткой схемы, чёткого алгоритма, с помощью которых можно человека вытащить из тяжелого состояния", - посетовал Цахаев.

Когда Цахаев работал в Тахтамукайском районе, по его словам, не было никаких сложностей с получением медпомощи. "Были и медикаменты, и возможность лабораторно-инструментального обследования. Пациент получал весь объем помощи, как и пациент, находящийся в Майкопе. Многие пациенты принципиально хотели лечиться рядом, на месте, в Энемском ковидном госпитале. Потому что уровень медицинской помощи ничем не уступал уровню в Майкопе", - подчеркнул Цахаев.

Житель Адыгеи, общественный активист Шамсудин Негуч отметил, что новые ковидные госпитали в республике не нужны. "Существующие справляются. Причем, например, Энемский ковидный госпиталь даже по сравнению с ситуацией в таких учреждениях в среднем по стране, справляется очень хорошо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, ковидные госпитали обеспечены персоналом и всем необходимым оборудованием и лекарствами. "Они в Адыгее пользуются ещё и дополнительной поддержкой Фонда имени Хазрета Совмена (президент Адыгеи с 2002 по 2007 год. - Прим. "Кавказского узла"). Врачи работают хорошо. Последний раз неделю назад я отвозил маму на КТ. Очереди не было. И, слава Богу, у моей мамы всё в порядке с лёгкими", - отметил Негуч.

О случаях, когда жители Адыгеи едут специально лечиться в Краснодар, Негуч не слышал. "Я два раза болел коронавирусом. Оба раза перенёс легко и не попадал в больницу. В первый раз, когда заболели всей семьёй, маму лечили в ковидном госпитале в Энеме. Ей было уже тогда 82 года. И врачи отлично справились с лечением. Конечно, кто-то из моих знакомых, кто живет в Краснодаре, лечились там. Уровень ухода и уровень предоставляемых медицинских услуг там таков же, как в Адыгее. Никаких кардинальных различий в уровне медицинского обслуживания между Майкопом и Краснодаром не вижу", - подытожил Негуч.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".