18 января 2022, 16:28

Два случая заражения "омикроном" зафиксированы в Адыгее

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заражение штаммом "омикрон" подтвердилось у двух военнослужащих, которые не выезжали за пределы Адыгеи, сообщили сегодня представители республиканского Роспотребнадзора. 

Как писал "Кавказский узел", в связи ростом числа случаев заражения коронавирусом в Адыгее принято решение не оборудовать места для массовых купаний в дни празднования Крещения.

У двух человек в Адыгее подтвердилось заражение штаммом "омикрон". Оба инфицированных новым штаммом коронавируса - военнослужащие, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на главу республиканского управления Роспотребнадзора Сергея Загороднего.

Оба военнослужащих не выезжали за пределы республики, у одного из них заражение "омикроном" подтвердилось 14 января, у второго - 17 января, сообщил представитель управления Роспотребнадзора. "Они местные, никуда не выезжали. Скорее всего, кто-то привёз", - процитировало сегодня РИА "Новости" слова представителя ведомства.

С учетом возможного роста числа заражений по поручению главы региона в Адыгее создается необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, резерв койко-мест, сообщило сегодня правительство Адыгеи.

Всего в республике для приема пациентов с коронавирусом подготовлены 900 коек в в трех больницах, заняты 69,89% из них - лечение проходят 629 пациентов, в том числе семь человек помещены в реанимационные отделения, два подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении на странице правительства Адыгеи в Instagram.

За сутки в Адыгее от коронавируса скончались три человека, коронавирус подтвержден у 80 человек. Общее число смертей от коронавируса достигло 792, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 28 450, следует сегодняшней информации на сайте "Стопокронавирус.рф".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Борьба за тотальную вакцинацию привела к отстранению от работы майкопских учителей", "Парламент Адыгеи одобрил введение QR-кодов", "Власти Адыгеи увеличили зимние школьные каникулы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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