18 января 2022, 08:15

Крещенские купания отменены в Адыгее из-за коронавируса

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне высокой динамики распространения коронавируса, в Адыгее принято решение не оборудовать места для массовых купаний в дни празднования Крещения.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Адыгеи использовали разные методы, чтобы привлечь к вакцинации как можно больше местных жителей. Так, в июне проводилась акция по раздаче вакцинированным бесплатных билетов на концерты и была ограничена плановая госпитализация тех, кто не сделал прививку. Позже ограничения на госпитализацию были отменены на фоне возмущений жителей. Минздрав Адыгеи пошел на жесткие меры по отношению к непривитым в условиях тотального недоверия местных жителей к властям и проводимой ими вакцинации, пояснили тогда опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

18 и 19 января в Адыгее в дни празднования Крещения не будут оборудовать места для массовых купаний, такое решение принято из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом, информировал сегодня "Югополис" со ссылкой на в Майкопскую и Адыгейскую епархию.

В храмах и монастырях продолжают действовать санитарно-эпидемические меры профилактики. При этом в эти дни в любом храме можно будет освятить воду после утреннего или вечернего богослужения, передала "Кубань 24" со ссылкой на в Майкопскую и Адыгейскую епархию.

За сутки в Адыгее от коронавируса скончались четыре человека, подтверждены 75 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса достигло 789, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 28 370, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопокронавирус.рф" 17 января.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"QR-коды введены для участников мероприятий в Ингушетии", "Мэрия Кизляра объявила о введении системы QR-кодов", "Обязательная вакцинация от коронавируса объявлена на Ставрополье".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 января 2022, 07:38

18 января 2022, 07:23

18 января 2022, 05:30

18 января 2022, 05:17

18 января 2022, 05:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи