Крещенские купания отменены в Адыгее из-за коронавируса

18 января 2022, 08:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне высокой динамики распространения коронавируса, в Адыгее принято решение не оборудовать места для массовых купаний в дни празднования Крещения.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Адыгеи использовали разные методы, чтобы привлечь к вакцинации как можно больше местных жителей. Так, в июне проводилась акция по раздаче вакцинированным бесплатных билетов на концерты и была ограничена плановая госпитализация тех, кто не сделал прививку. Позже ограничения на госпитализацию были отменены на фоне возмущений жителей. Минздрав Адыгеи пошел на жесткие меры по отношению к непривитым в условиях тотального недоверия местных жителей к властям и проводимой ими вакцинации, пояснили тогда опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

18 и 19 января в Адыгее в дни празднования Крещения не будут оборудовать места для массовых купаний, такое решение принято из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом, информировал сегодня "Югополис" со ссылкой на в Майкопскую и Адыгейскую епархию.

В храмах и монастырях продолжают действовать санитарно-эпидемические меры профилактики. При этом в эти дни в любом храме можно будет освятить воду после утреннего или вечернего богослужения, передала "Кубань 24" со ссылкой на в Майкопскую и Адыгейскую епархию.

За сутки в Адыгее от коронавируса скончались четыре человека, подтверждены 75 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса достигло 789, а общее число случаев заражения COVID-19 возросло до 28 370, следует из данных, опубликованных на сайте "Стопокронавирус.рф" 17 января.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".