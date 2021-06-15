Врачи связали проблемы вакцинации в Адыгее с недоверием жителей к властям

15 июня 2021, 18:47

Минздрав Адыгеи пошел на жесткие меры по отношению к непривитым от COVID-19 в условиях тотального недоверия местных жителей к властям и проводимой ими вакцинации, указали опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав Адыгеи издал приказ, по которому плановая медицинская помощь будет оказываться только привитым пациентам или пациентам, имеющим антитела к COVID-19 после перенесенной болезни. Местные жители сочли это нарушением своих прав. 9 июня прокуратура отменила решение республиканского Минздрава.

Приказ адыгейского Минздрава был отменен как нарушающий законодательство, уточнила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Ярослава Тараканова. Сообщение о том, что прокуратура отменила приказ министра здравоохранения Адыгеи об ограничениях на госпитализацию, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 12 июня. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Минздрав Адыгеи попытался ввести ограничение на госпитализацию в условиях, когда большинство населения не считает авторитетным мнение ведомства, в том числе и о необходимости вакцинироваться, указал корреспонденту "Кавказского узла" ведущий врач дагестанского медцентра "Панацея" Назим Рамазанов. "На самом деле сейчас особые условия, и так называемая клятва Гиппократа - кстати, вещь весьма условная и неправильно трактуемая - тут вообще не должна упоминаться. В особых условиях и подходы должны быть особые", - подчеркнул Рамзанов.

Он посетовал, что недовольство от радикальных мер Минздрава республики обрушилось на рядовых медработников.

По мнению Рамазанова, чиновники должны подать людям пример. "Нужно самим вакцинироваться вместе с народом на тех же пунктах вакцинации. У нас [в Дагестане] первое лицо долгое время отказывалось от вакцинации. Вы посмотрите на руководителей различного звена в других странах, до самых первых лиц - все делалось наглядно, прилюдно, показывалось по всем ведущим телеканалам. А у нас вакцину, которую использовали для вакцинации первого лица, даже не озвучивают. Ну ладно, не озвучиваете - но вы хотя бы покажите, как укололи человека. Это же вызывает доверие у людей", - высказался Рамазанов.

Пока в масштабах страны не будет пройден порог коллективного иммунитета в 80%, то с инфекцией справиться не получится, и это нужно донести до людей, подчеркнул Назим Рамазанов. Он считает, что за пропаганду против вакцинации от коронавирусной инфекции надо ввести уголовную ответственность. "В некоторых странах люди платят за вакцину, а в России планируют открыть туризм по вакцинации. У нас бесплатно делается хорошая вакцина, даже по мировым меркам хорошая, но население отказывается. Долгий и системный развал медицины тоже влияет на то, что у людей нет доверия не только к власти, но и к самой медицине", - заключил Рамазанов.

Жители Адыгеи избегают вакцинации, потому что не верят в медицину, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности врач-инфекционист из Адыгеи. "Они готовы верить всем: соседке, родственнику, посту в соцсетях, но только не врачу, который призывает прийти на прививку. Даже то, что умирают близкие люди, им ничего не говорит. Люди ждут от власти только плохого, подвоха. Я знаю, что у некоторых есть стойкая убежденность, что на них вакцину проверяют", - посетовал врач.

Он считает, что необходимо активнее пропагандировать вакцинирование, а не запугивать людей. "У нас перестали верить сообщениям по центральному телевидению. И реклама вакцинации там вызывает обратную реакцию - люди отказываются. Необходимо подключать соцсети и там продвигать вакцину", - считает врач.

Отметим, что политика, аналогичная приказу Минздрава Адыгеи об ограничениях при госпитализации, проводится и в Чечне. 25 мая Рамзан Кадыров на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отметил, что жители Чечни массово отказываются прививаться от коронавируса и распространяют в соцсетях теории заговора. Таким людям медицинские услуги должны предоставляться в последнюю очередь, заявил глава региона. Он также распорядился создать в каждом районе Чечни комиссии с участием духовенства, которые будут "поадресно выполнять разъяснительную работу". Уже на следующий день президент России высказался о нецелесообразности обязательной вакцинации, и Кадырову пришлось оправдываться, что жесткие противоэпидемические меры, принимаемые властями Чечни, не противоречат политике Владимира Путина.

При этом жители Чечни неоднократно жаловались на принуждение к вакцинации от COVID-19. Так, они сообщали, что чиновники угрожают увольнением сотрудникам детских садов, игнорируя при этом справки о противопоказаниях к вакцинации. Требования вакцинироваться под угрозой увольнения показали атмосферу запугивания в Чечне, где спущенные сверху указания выполняются чиновниками на местах любой ценой, указали правозащитники Руслан Кутаев и Оюб Титиев.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".