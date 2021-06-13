Ограничения на госпитализацию пациентов в Адыгее отменены на фоне возмущений жителей

13 июня 2021, 14:30

Приказ Минздрава Адыгеи о невозможности плановой госпитализации не привитых от коронавируса вызвал возмущение у жителей республики, воспринявших его как нарушение прав людей. Прокуратура отменила этот приказ.

Сообщение о том, что прокуратура отменила приказ министра здравоохранения Адыгеи об ограничениях на госпитализацию, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 12 июня. "9 июня прокуратура отменила приказ министра здравоохранения Республики Адыгея, по которому плановая медицинская помощь будет оказываться только привитым пациентам или пациентам, имеющим антитела к COVID-19 после перенесённой болезни", - написал автор сообщения.

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Прокуратура опротестовала приказ Минздрава

Заявление в прокуратуру было подано с просьбой проверить законность приказа республиканского Минздрава «О совершенствовании иммунизации против новой коронавирусной инфекции», рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жительница Адыгеи Елена Девятова.

Женщина пояснила, что ее заявление было зарегистрировано в прокуратуре Адыгеи 10 июня, а 11 июня она получила ответ из прокуратуры, что ведомство уже внесло протест на приказ от 9 июня, и он был отменен. "Сообщаю, что по протесту прокуратуры республики 09.06.2021, указанный приказ отменен", - говорится в тексте ответа начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства М. Лакомова, копию которого Елена Девятова предоставила "Кавказскому узлу". На сайте республиканской прокуратуры, по состоянию на 14.25 мск 13 июня, информация об отмене приказа Минздрава не опубликована.

О том, что Минздрав Адыгеи издал приказ №381, которым вводятся дополнительные требования к пациентам, желающим получить плановые медицинские услуги, 8 июня сообщила на своем сайте газета "Советская Адыгея". "Документ обязывает главных врачей при приеме в стационар обеспечить плановую госпитализацию только при наличии сертификата профилактической прививки от COVID-19, положительного результата лабораторного исследования на наличие антител к коронавирусу класса IgG давностью не более 6 месяцев либо со справкой о перенесенной в течение полугода новой коронавирусной инфекции. При этом главврачам поручено обеспечить вакцинацию всем, кто в этом будет нуждаться", - говорится в публикации.

По словам министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, вспышки COVID-19 в стационарных условиях особенно опасны, поскольку пациенты и сотрудники находятся в ограниченных помещениях. "Никто не останется без экстренной помощи. В этой части жители могут не беспокоиться, но даже тем, кто сейчас не готовится к плановым обследованиям или операциям, мы настоятельно рекомендуем сделать прививку, так как случай, когда понадобится такая госпитализация может возникнуть в любой момент", - привело слова министра издание.

Позиция Минздрава вызвала критику в республике

Житель Майкопа Юрий Асхадов предположил, что таким образом власти Адыгеи хотят увеличить показатели вакцинированных в республике. "Здесь никого нельзя принуждать, поскольку у нас вакцинация добровольная. Я думаю, что нужно активнее работать с населением, рассказывать открыто о последствиях прививки для населения. А пока мы привыкли не доверять информации центральных каналов, которые активно навязывают прививку. Мои знакомые врачи ждут новой вакцины осенью, которой сами планируют прививаться, тогда и я привьюсь", - сообщил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Яблоновского Сулиета Шамсетова планирует в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. "Мы уже записались в поликлинику по месту жительства всей семьей. Считаю, что никого не нужно принуждать, со временем люди сами привьются, а уж тем более нельзя ограничивать чьи-то права. Разве могут отказать врачи в госпитализации человеку с больным сердцем, которому нужно заменить кардиостимулятор? У моего мужа стоит такой, прививку ему делать я пока опасаюсь", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сулиета Шамсетова.

Председатель общественной организации «Адыгэ Хасэ – Черкесский Совет» Заурбий Чундышко также подверг критике приказ Минздрава. "Это приказ незаконен, должен быть срочно отменен, поскольку нарушает 41 статью Конституции РФ «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь»", - сказал Чундышко корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал председатель республиканского общественного движения «Черкесский прогресс» Аслан Агиров. "Считаю, что этот приказ дискриминационный, он нарушает не только клятву Гиппократа, но и конституционные права жителей Адыгеи [...] поскольку вакцинация от COVID-19 в нашей стране носит добровольный характер", - сообщил Аслан Агиров корреспонденту "Кавказского узла".

В обсуждении новости о приказе Минздрава, размещенной в Telegram-канале "Нетипичная Адыгея", пользователь Нина пожаловалась, что ее мама-пенсионерка обратилась в больницу Майкопа, где ей отказали в госпитализации в дневной стационар без прививки, в связи с чем женщине пришлось отказаться от лечения.

Пользователь Stas Stas саркастически предложил чиновникам не ограничиваться отказом в госпитализации пациентов. "Не сделавшим прививки отказать в продаже продуктов в магазинах, отключить газ, свет, воду, отказать в получении госуслуг, в продаже бензина на заправках, отказать в праве погребения после смерти. Отказать сразу во всем", - написал он.

"Я не против прививки, но считаю, что человек должен выбирать сам! Это вообще законно? А потом везде пишут, что никого не принуждали! Скоро напишут, что что пенсию и зарплату не дадим без справки о прививке", - возмущенно написала пользователь Татьяна.

Комментариями от представителей Минздрава Адыгеи относительно решения прокуратуры и претензий жителей республики "Кавказский узел" пока не располагает.

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