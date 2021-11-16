Борьба за тотальную вакцинацию привела к отстранению от работы майкопских учителей

16 ноября 2021, 04:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Майкопе отстранены от работы 18 педагогов, отказавшихся сделать прививку от коронавируса. В случае если в школах будут работать педагоги, не прошедшие вакцинацию, руководители образовательных учреждений будут оштрафованы, пояснил представитель городского управления образования. Отстраненные от работы учителя объяснили свой отказ от прививки недоверием к российской вакцине и невозможностью получить медотвод по хроническим заболеваниям.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября главный санитарный врач Адыгеи обязал вакцинироваться до 1 ноября сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и студентов. Он объяснил это решение низкими темпами вакцинации в республике.

Власти Адыгеи использовали разные методы, чтобы привлечь к вакцинации как можно больше местных жителей. Так, в июне проводилась акция по раздаче вакцинированным бесплатных билетов на концерты и была ограничена плановая госпитализация тех, кто не сделал прививку. Позже ограничения на госпитализацию были отменены на фоне возмущений жителей. Минздрав Адыгеи пошел на жесткие меры по отношению к непривитым в условиях тотального недоверия местных жителей к властям и проводимой ими вакцинации, пояснили тогда опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

Отстраненные от работы учителя пояснили причины отказа от вакцинации

Педагог одной из школ Майкопа на условиях анонимности рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее отстранили от работы в начале ноября из-за того, что она не сделала прививку от коронавируса.

«Меня ознакомили с приказом директора школы, что я отстраняюсь от работы до тех пор, пока не поставлю два компонента вакцины. У меня тяжелое хроническое заболевание, я пыталась получить официальный медотвод у своего лечащего врача, она мне не рекомендовала прививаться, но медотвод не дала. Намекнула, что запрещено», - рассказала учительница.

Она сообщила, что опасается ухудшения состояния здоровья после вакцины и обострения хронического заболевания. «Я переболела ковидом больше года назад и очень тяжело его перенесла. Поэтому боюсь вакцины, которая, на мой взгляд, еще не изучена. Лучше я вообще уволюсь и буду сидеть дома, чем подвергать себя такой опасности», - сказала женщина.

Еще одна учительница из другой школы Майкопа также на условиях анонимности сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что предпочитает дождаться вакцины, которую исследуют до конца, и ее признают во всем мире.

«Я два раза переболела ковидом, при этом никуда не обращалась, лечилась сама дома. Недавно сдала тест на антитела, их у меня достаточно. Приносила результаты теста директору, но ее это не устроило. Привьюсь, когда снизится количество антител», - заявила учительница.

В майкопской школе №17 корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что от работы отстранены четверо сотрудников, которые отказались вакцинироваться: три педагога и один рабочий.

«Официального медотвода у них не было, все только с их слов - есть заявления, и указаны причины, по которым они не делают прививки. Медотвода на руках ни у кого нет, если бы он был, то мы бы его использовали», - сообщила представитель школы.

Она утверждает, что эти меры были согласованы с городским управлением образования. 15 ноября одна из отстранённых педагогов вакцинировалась и принесла в администрацию школы сертификат о прививках, сообщила секретарь школы. С завтрашнего дня учитель приступит к своим обязанностям, заключила она.

В Майкопе отстранены от работы 18 педагогов, отказавшихся от вакцинации

Всего в Майкопе из-за отсутствия сертификата о вакцинации отстранены от работы 18 педагогов из почти 4 тысяч сотрудников образовательных организаций, сообщила 15 ноября начальник городского управления образования Ольга Романенко.

«У нас 44 садика, 27 школ, три организации дополнительного образования и центр психологической поддержки. 18 человек категорически отказались привиться. При этом у нас почти 85 процентов педагогов привиты», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Ольга Романенко.

Она сообщила, что у всех учителей была возможность вакцинироваться, для них назначали отдельное время, в школы приезжали выездные бригады медработников, после вакцинации учителям предоставлялись отгулы. По словам Романенко, после того как педагог принесет в школу сертификат о вакцинации двухкомпонентной вакциной, он будет допущен к работе. «Учитывая, что в школе №17 56 педагогов, понято, что лучше когда к детям приходит свой педагог, который изначально работает, но это не аргумент, чтобы подвергать риску здоровье всего коллектива и детей в том числе», - подчеркнула Романенко.

При отстранении учителей от работы без сохранения заработной платы администрация школы руководствуется приказом Минздрава России об утвержденном календаре прививок, где определены группы работников, для которых выполнение этого календаря является обязательным, указала Ольга Романенко.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 №47н, согласно которому иммунизация против новой коронавирусной инфекции включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации». В нем указано, что работники образовательной относятся к приоритету первого уровня.

При этом, по ее словам, у каждого есть право отказаться от вакцинации, поскольку в соответствии с российским законодательством, любое медицинское вмешательство добровольное. Но работать эти люди не смогут, поскольку для учителей, соцработников, сотрудников сферы обслуживания, продавцов вакцинация обязательная. При этом Романенко отметила, что педагогов не уволили, а временно отстранили от работы.

«Работники образовательных организаций относятся к первой группе риска, которые обязаны вакцинироваться согласно календарю. Внесены изменения в календарь теми же приказами Минздрава РФ, и туда внесена прививка против ковида, таким образом она становится обязательной для всех сотрудников образовательных учреждений: от техничек до директора», - рассказала Ольга Романенко.

Она также отметила, что главный санитарный врач Адыгеи Сергей Завгородний 7 октября подписал постановление, в котором также определил категории граждан, для которых вакцинация стала обязательной. В постановлении говорится, что работодатель обязан обеспечить вакцинирование не менее 80 процентов сотрудников образовательных учреждений, кроме того работодатель обязан обеспечить вакцинирование сотрудников 60 лет и старше и с хроническими заболеваниями, у которых раньше был медотвод, рассказала Романенко.

«Согласно этим двум документам, работодатель вправе отстранить сотрудника, который не прошёл вакцинацию против ковида без сохранения зарплаты. Сотрудник, который не связан с общением с населением, не обязан вакцинироваться, это добровольно. А сотрудники, которые относятся к первой группе риска, обязаны вакцинироваться, потому что у них тесный контакт с населением, и они себя и окружающих подвергают риску заражения», - заявила Романенко

По ее словам, если руководитель учреждения берет на себя ответственность и отказывается отстранять не привитого сотрудника, то он может быть оштрафован: на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей как физическое лицо, и от 200 тысяч до 500 тысяч рублей - как юридическое.

Отметим, что, согласно нормам Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (часть 2 статьи 5 закона), отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Адыгея от 07.10.2021 №2 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» определены граждан, для которых вакцинация против COVID-19 является обязательной, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания.

В постановлении Главного государственного санитарного врача по республике Адыгея Сергея Завгороднего, которое опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора, определены групп граждан, для которых вакцинация от коронавируса обязательна. Это работающие на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, предприятиях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в различных сферах, в том числе торговли; общественного питания; транспорта общего пользования и такси; образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания; культурных, выставочных, просветительских мероприятий. Руководителей организаций и учреждений всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Адыгеи и работающих в этих сферах, главный санврач обязал представить не позднее 18 октября 2021 года в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих и организовать до 1 ноября проведение прививок не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, обучающихся. Информации об исключениях, медотводах от вакцинации, а также о том, при каких обстоятельствах человек может продолжать работу, не прививаясь, в постановлении нет.

Жители Майкопа поспорили о законности требования о вакцинации учителей

Информация об отстранении не вакцинированных учителей от работы в Майкопе вызвала спор у подписчиков Telegram-канала «Нетипичная Адыгея».

Так, Светлана считает, что постановление главного санитарного врача Адыгеи «не вступило в силу, и не несет правовых последствий ввиду не прохождения государственной регистрации Минюстом России, а так же ввиду отсутствия его опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации».

Пользователь Игорь парирует тем, что прививка от коронавируса включена в национальный календарь прививок, и к приоритету первого уровня вакцинации относятся в том числе работники образовательных организаций.

Елена Коваленко, комментируя ситуацию, отмечает, что сомневается в заботе государства о гражданах. «Вы правда считаете, что мы живём в обществе, которое заботится о своих членах? Ну, разве, что только о некоторых из них, которые составляют его малую часть. Я лично заботы о себе не наблюдаю», - написала она.

Пользователь Ирина не соглашается с теми, кто защищает учителей, отстраненных от работы и отказывающихся от вакцинации. «То есть все эти «борцы» готовы ради дури учителя жертвовать здоровьем своего ребёнка? Лично я категорически была бы против того, чтобы моего ребёнка учил педагог, без уважительной причины отказавшийся от вакцинации. И я не только про SARS-CoV-2. Я хочу, чтобы наряду с этим учитель был вакцинирован и от туберкулёза, дифтерии, кори, краснухи и т. д.», - заявила Ирина.

«Лично я не против вакцинации как таковой. Однако что касается вакцины от короны - непонятна её эффективность и последствия в долгосрочной перспективе. Вот когда будет надёжная и безопасная вакцина – тогда, пожалуйста», - пишет Аминат Сташ.

По данным на 15 ноября, в Адыгее с начала пандемии коронавирус подтвердился у 22 772 человек, в том числе у 82 - за последние сутки. Из общего числа зараженных выздоровели 19 397 пациентов, умерли 633, в том числе шестеро - за сутки, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф". По состоянию на 12 ноября, в республике вакцинацию первым компонентом прошли 158 413 человек, полную вакцинацию - 147 716, коллективный иммунитет в регионе составляет 35,9%, указано в этой же информации.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".