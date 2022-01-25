Полад Асланов на 20-е сутки прекратил голодовку

25 января 2022, 13:36

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Журналист Полад Асланов после настоятельных рекомендаций врачей на 20-е сутки прекратил голодовку, сообщила его супруга. Она считает, что акция частично достигла цели, поскольку Верховный суд Азербайджана назначил дату рассмотрения жалобы журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Полад Асланов объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. 18 января жену Асланова принял генпрокурор Азербайджана и взял дело под личный контроль, но Асланов продолжил голодовку. Журналист озвучил жалобы на физическое и психологическое давление в колонии. Состояние Асланова резко ухудшилось на 18-е сутки голодовки, что обеспокоило врачей. На 19-е сутки голодовки он был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы после того, как упал в обморок в колонии.

Жена журналиста Гюльмира Асланова рассказала, что сегодня ей позвонил начальник Лечебного учреждения Пенитенциарной службы Маил Мамедов и сообщил, что "результаты анализов крови оказались очень плохими".

"Врачи указали, что в случае продолжения голодовки у Полада может возникнуть рак кости, и тогда он на всю жизнь останется инвалидом. Начальник госпиталя сказал, что он удивлен тем, как вообще Полад при таком маленьком весе смог продержаться 20 дней. Главврач сказал, что у них был такой случай, когда заключенный весом, как Полад, в результате голодовки заболел раком кости. Они сказали ему об этом и предложили подумать о семье, потому что в случае даже освобождения из тюрьмы, он заболеет практически неизлечимой болезнью и как минимум потеряет трудоспособность. Полада убедили прекратить акцию", - сказала Гюльмира Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, позже ей позвонил сам супруг и подтвердил, что приостановил голодовку. "Полад выразил признательность врачам госпиталя за хороший уход и заботу", - отметила Асланова.

На ее взгляд, голодовка частично достигла цели. "После голодовки вновь было привлечено внимание к делу Полада. Верховный суд наконец назначил дату рассмотрения. После моих одиночных акций солидарности с Поладом меня принял генеральный прокурор и обещал, что дело будет объективно рассмотрено в Верховном суде. Международные организации также вновь призвали к освобождению Полада", - напомнила Асланова.

В Лечебном учреждении Пенитенциарной службы подтвердили информацию о прекращении голодовки Аслановым.

Гюльмира Асланова ранее высказывала предположение, что ее мужа преследуют по сфабрикованному обвинению из-за публикаций материалов о вымогательствах силовиков. "Полада обвинили в том, что он занимался шпионажем в пользу Ирана и получал задания публиковать материалы, "дискредитирующие спецслужбы" Азербайджана. На самом деле Полад критиковал вымогательство сотрудниками спецслужб денег у турфирм, которые возили паломников в Иран. Полад не был голословен, он основывался на свидетельствах", - заявила Гюльмира Асланова.

Гюльмира Асланова считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных. В обвинении фигурировали его публикации от 5 января 2018 года и 3 января 2018 года на Xeberman.com, рассказала она "Кавказскому узлу". В этих публикациях рассказывается, как силовики требуют денег от турфирм за каждого паломника, который выезжает в Иран. Полад Асланов также публиковал списки политзаключенных, фокусируя внимание на этой проблеме. В частности, "Новый список политзаключенных – 94 человека" – был опубликован в интернет-издании Xeberman 17 октября 2016 года, рассказала супруга журналиста.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".