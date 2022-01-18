Комитет защиты журналистов призвал власти Азербайджана освободить Полада Асланова

18 января 2022, 12:30

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Базирующийся в Нью-Йорке международный Комитет защиты журналистов выразил обеспокоенность состоянием здоровья редактора сайта xeberman.com Полада Асланова, проводящего голодовку в заключении, и призвал власти Азербайджана освободить его. Генпрокурор взял дело Асланова под личный контроль.

Как писал "Кавказский узел", 11 января супруга Полада Асланова Гюльмира провела акцию протеста у здания Службы госбезопасности Азербайджана, добившись приема в ведомстве. Гюльмира Асланова пообещала проводить акции протеста до освобождения мужа. 17 января она вышла на пикет около здания Генпрокуратуры Азербайджана, требуя встречи с руководителем ведомства, силовики оттеснили Асланову от входа в здание и позже задержали ее. Однако спустя час она была отпущена. В тот же день Гюльмира Асланова сообщила об ухудшении состояния супруга.

Главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов 6 января объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. Вечером 10 января журналисту удалось добиться звонка жене лишь после того, как он лезвием порезал себе руку. 11 января жена Полада Асланова сообщила, что муж похудел на три килограмма, у него сильные головные боли и немеют руки.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выразил беспокойство состоянием здоровья Полада Асланова, проводящего длительную голодовку в заключении. Вес журналиста на 12-й день голодовки снизился до 42 кг. Он проводит эту акцию в знак протеста против несправедливого приговора и девятимесячной задержки рассмотрения жалобы в Верховном суде, сообщает КЗЖ со ссылкой на жену заключенного Гюльмиру Асланову. "Власти назначили рассмотрение жалобы на 3 февраля", - говорится в заявлении КЗЖ, опубликованном 17 января на странице организации в Twitter.

При этом, как подчеркивает КЗЖ, сама Асланова была подвергнута задержанию 17 января во время одиночного пикета у Генеральной прокуратуры Азербайджана. "Азербайджанские власти должны немедленно освободить журналиста Полада Асланова и не оспаривать его жалобу", - заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

Отметим, что КЗЖ уже во второй раз выступает в защиту Асланова, после того, как он начал голодовку.

Гюльмира Асланова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что на сегодня пока не располагает информацией о состоянии мужа. "Сегодня у него не день телефонных разговоров. Через других заключенных также пока не поступала информация. Но, я полагаю, что Полад продолжает голодовку, поскольку, если бы он ее прекратил, мне сразу сообщило бы начальство [исправительного учреждения]", - отметила она.

Супруга журналиста сообщила, что сегодня ее пригласили в генеральную прокуратуру, где ее принял лично глава ведомства Кямран Алиев. По словам Аслановой, генпрокурор взял дело под личный контроль.

"Генеральный прокурор мне сказал, что на процессе в Верховном суде будет участвовать представитель прокуратуры. По словам Кямрана Алиева, он дал поручение, чтобы его информировали в день суда. Он меня заверил, что как генеральный прокурор страны обещает, что это дело будет рассмотрено справедливо и объективно", - сказала Асланова.

Адвокат Полада Асланова недоступен для комментариев.

Эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Ялчин Иманов отметил, что участие прокуратура может повлиять на исход дела. "Конечно, нереально ожидать от прокуратуры позиции об оправдании Полада Асланова. Однако сторона обвинения может выступить за смягчение приговора и замены реального срока на условный, к примеру, по состоянию здоровья осужденного или ввиду семейного положения, или переквалифицировать на более мягкую статью", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Иманов указал, что в Азербайджане был прецедент, когда по представлению генпрокурора Пленум Верховного суда заменил реальный срок на условное наказание известному правозащитнику Интигаму Алиеву.

В Генпрокуратуре заявили, что позже прокомментируют информацию о встрече главы ведомства с Аслановой.

Сайты Xeberman.com и Press-az.com имеют "общественно-политическую направленность", рассказала в ноябре 2020 года супруга Асланова Гюльмира, которая также работала у него в редакции. "Мы, как и другие независимые издания, писали о проблемах в области прав человека, политзаключенных, судебных процессах по "Нардаранскому делу", – сказала она. Гюльмира Асланова связала преследование мужа с его профессиональной деятельностью, тогда как Служба госбезопасности обвинила Асланова в тайном сотрудничестве с иностранными спецслужбами за денежное вознаграждение. Сам журналист отверг обвинение в госизмене.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".