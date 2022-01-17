Жена Полада Асланова сообщила об ухудшении его состояния

17 января 2022, 19:41

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Силовики спустя час после задержания на акции протеста освободили жену проводящего голодовку азербайджанского журналиста Полада Асланова. Голодовка продолжается уже 12 суток, состояние здоровья Асланова сильно ухудшилось, а вес упал до 40 килограммов, сообщила Гюльмира Асланова.

Как писал "Кавказский узел", 11 января супруга Полада Асланова Гюльмира провела акцию протеста у здания Службы госбезопасности Азербайджана, добившись приема в ведомстве. Гюльмира Асланова пообещала проводить акции протеста до освобождения мужа. Сегодня она вышла на пикет около здания Генпрокуратуры Азербайджана, требуя встречи с руководителем ведомства, силовики оттеснили Асланову от входа в здание

Главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов 6 января объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. Вечером 10 января журналисту удалось добиться звонка жене лишь после того, как он лезвием порезал себе руку. 11 января жена Полада Асланова сообщила, что муж похудел на три килограмма, у него сильные головные боли и немеют руки.

Сотрудники полиции помешали провести акцию перед генеральной прокуратурой, рассказала Гюльмира Асланова корреспонденту "Кавказского узла". "Я пришла, чтобы меня принял генеральный прокурор, но меня в здание не пускали. Сотрудники (ведомства) и сотрудницы полиции стали оттеснять меня в другое крыло здания, чтобы завести в приемную. Они, видимо, это делали, что прервать прямую трансляцию некоторых СМИ, которые снимали происходящее. Но я требовала встречи именно с генеральным прокурором. В конечном итоге, сотрудники правоохранительных органов, оттесняя меня от здания Генеральной прокуратуры, завели в расположенное в 50 метрах от него 9-ое отделение Сабаильского районного управления полиции", - рассказала Асланова.

По ее словам, в отделении от нее потребовали написать объяснительную. "Мне сказали, что приходить к генеральной прокуратуре нет смысла, поскольку дело находится на рассмотрении Верховного суда и надо обращаться туда. Потом от меня потребовали написать объяснительную. Я им сказала, что в таком случае дайте мне возможность позвонить к своему адвокату Зибейде Садыговой. После этого, они, подумав, отпустили меня", - сообщила Гюльмира Асланова. По ее словам, она провела в отделении около часа.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляция Асланова не была удовлетворена, но его защита в апреле 2021 года обжаловала приговор в Верховном суде. По мнению супруги журналиста, ему создают трудности в пенитенциарном учреждении, чтобы вынудить написать прошение о помиловании.

Асланова объяснила причины своей акции перед Генеральной прокуратурой. "Полада обвиняют в государственной измене, шпионаже. Но в деле нет ни одного доказательства вины моего мужа. Поэтому я требую встречи с генеральным прокурором, пусть он предоставит хотя бы один факт виновности моего мужа. Вот уже 2,5 года муж в тюрьме, а я обиваю пороги государственных органов в поисках справедливости. Поэтому я требую освобождения моего мужа, ибо, если будет объективное расследование, невиновность моего мужа подтвердится", - сказала Гюльмира Асланова.

Сайты Xeberman.com и Press-az.com имеют "общественно-политическую направленность", рассказала в ноябре 2020 года супруга Асланова Гюльмира, которая также работала у него в редакции. "Мы, как и другие независимые издания, писали о проблемах в области прав человека, политзаключенных, судебных процессах по "Нардаранскому делу", – сказала она. Гюльмира Асланова связала преследование мужа с его профессиональной деятельностью, тогда как Служба госбезопасности обвинила Асланова в тайном сотрудничестве с иностранными спецслужбами за денежное вознаграждение. Сам журналист отверг обвинение в госизмене.

Она считает, что уголовное дело против ее мужа сфабриковано. "В материалах дела утверждается, что мой муж в 2019 году встречался в Иране с представителями спецслужбам. Однако в указанное ими время мой муж был на армейской службе в Нахичеване. Ведь это легко можно было бы проверить. В нормальном демократическом государстве гражданина не вынуждают ходить, проводить акции, кричать перед госорганами, а меня к этому вынуждают. У меня просто нет другого пути, чтобы обратить внимание на произвол в отношении моего мужа. Над моим мужем даже не было нормального судебного процесса. Нас не пускали в суд", - сказала Гюльмира Асланова.

Она подчеркнула, что Генпрокуратура может оказать влияние на итог рассмотрения в Верховном суде. "В нашей стране суды выполняют то, что говорит прокуратура. На предстоящем 3 февраля рассмотрении жалобы Полада в Верховном суде гособвинитель – представитель прокуратуры - может снять претензии к моему мужу", - отметила Гюльмира.

По ее словам, она намерена продолжать проводить акции протеста. "Я буду до конца добиваться восстановления прав моего мужа. Я буду продолжать акции, пока моего мужа не освободят", - сообщила Асланова.

17 января Полад Асланов продолжал голодовку, рассказала его жена. "Полад сегодня утром позвонил из колонии. Его едва было слышно. У него сильная одышка. Он похудел на 5-6 килограммов. Учитывая массу одежды, он сейчас весить не многим более 40 килограммов. 15 января ему сделали электрокардиограмму, взяли кровь на анализ и сделали специальный анализ на проверку состояния почек. Результаты пока не сообщили", - рассказала Асланова.

Международная правозащитная организация "Линия защиты" выступила сегодня с заявлением, в котором выразила беспокойство состоянием Полада Асланова. "Мы глубоко обеспокоены состоянием Полада Асланова. У него и так хронические проблемы со здоровьем, а в результате голодовки его состояние значительно ухудшилось. Правда, после посещения Полада Асланова в конце прошлой недели представителями омбудсмена, условия содержания несколько улучшились, однако полноценной медицинской помощи ему не оказывается. Ситуация усугубляется тем, что вес Асланова снизился до тревожного уровня – 40 килограммов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров.

По его словам, организация призвала власти освободить Асланова. Учитывая хронические проблемы со здоровьем, которые усугубились в ходе голодовки, наша организация "Линия защиты" призвала руководство Минюста вмешаться и устранить возможные угрозы его жизни. Мы также призываем власти освободить Полада Асланова", - сказал Сафаров.

Получить комментарии в пресс-службе Генпрокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. На запрос в связи с акцией Аслановой обещали ответить через 15 минут, однако позже представители ведомства оказались не доступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".