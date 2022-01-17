Супруга осужденного журналиста Полада Асланова вышла на пикет около здания Генпрокуратуры Азербайджана. Кадр видео прямого эфира https://www.facebook.com/MeydanTelevision/videos/2434785536658608

17 января 2022, 11:15

Силовики помешали пикету жены Асланова в Баку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Супруга осужденного журналиста Полада Асланова вышла на пикет около здания Генпрокуратуры Азербайджана, требуя встречи с руководителем ведомства. Силовики оттеснили пикетчицу от входа в здание.

Как писал "Кавказский узел", 11 января супруга Полада Асланова Гюльнара провела акцию протеста у здания Службы госбезопасности Азербайджана, добившись приема в ведомстве. Гюльнара Асланова пообещала проводить акции протеста до освобождения мужа.

Главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов 6 января объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. Вечером 10 января журналисту удалось добиться звонка жене лишь после того, как он лезвием порезал себе руку. По словам Аслановой, муж похудел на три килограмма, у него сильные головные боли и немеют руки.

Гюльмира Асланова вышла на акцию протеста перед зданием Генпрокуратуры, требуя встречи с генпрокурором, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший видеотрансляцию в Facebook-аккаунте Meydan.TV.

Асланова держала в руках плакат с надписью "Журналистика – не преступление". "Два с половиной года мои права нарушаются, мой муж незаконно арестован... Я до последней капли крови буду бороться с вами, мой муж невиновен", - эмоционально заявила полицейским Гюльмира Асланова, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла" Фаик Меджид.

Ей предлагали прийти в приемную Генпрокуратуры, но Асланова настаивала, чтобы ее принял сам генпрокурор. Полицейские требовали, чтобы она отошла от здания, после чего две сотрудницы полиции оттеснили Гюльмиру Асланову от входа в здание.

Напомним, 16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляция Асланова не была удовлетворена, но его защита в апреле 2021 года обжаловала приговор в Верховном суде. По мнению супруги журналиста, ему создают трудности в пенитенциарном учреждении, чтобы вынудить написать прошение о помиловании.

Сайты Xeberman.com и Press-az.com имеют "общественно-политическую направленность", рассказала в ноябре 2020 года Гюльмира Асланова, которая также работала у него в редакции. "Мы, как и другие независимые издания, писали о проблемах в области прав человека, политзаключенных, судебных процессах по "Нардаранскому делу", - сказала она. Гюльмира Асланова связала преследование мужа с его профессиональной деятельностью, тогда как Служба госбезопасности обвинила Асланова в тайном сотрудничестве с иностранными спецслужбами за денежное вознаграждение. Сам журналист отверг обвинение в госизмене.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Жена Полада Асланова заявила о прекращении давления на него", "Журналистские организации призвали освободить Полада Асланова", "Активисты в Азербайджане раскритиковали ужесточение наказания блогеру Гурбанову".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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