Жена Полада Асланова потребовала справедливого суда для журналиста

11 января 2022, 19:16

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Супруга Полада Асланова Гюльнара провела сегодня акцию протеста у здания Службы госбезопасности Азербайджана, добившись приема в ведомстве. Гюльнара Асланова пообещала проводить акции протеста ежедневно до его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 января главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку. Он требует пересмотра своего дела и протестует против затягивания рассмотрения его жалобы Верховным судом Азербайджана. В декабре 2021 года Асланов также жаловался на отсутствие надлежащих условий для оказания ему качественной медицинской помощи. Сотрудники колонии отняли у журналиста Полада Асланова сигареты и бутилированную воду, чтобы склонить его к прекращению голодовки, заявила жена заключенного Гюльмира Асланова 10 января. Вечером 10 января журналисту удалось добиться звонка жене лишь после того, как он лезвием порезал себе руку. По словам Аслановой, муж похудел на три килограмма, у него сильные головные боли и немеют руки.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляция Асланова не была удовлетворена, но его защита в апреле 2021 года обжаловала приговор в Верховном суде. По мнению супруги журналиста, ему создают трудности в пенитенциарном учреждении, чтобы вынудить написать прошение о помиловании.

Одиночную акцию протеста перед зданием Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провела сегодня супруга осужденного журналиста Полада Асланова Гюльмира Асланова . Она сообщила журналистам, что проводит акцию в связи с голодовкой ее мужа, который требует пересмотра его дела.

При этом она подняла портреты бывшего генерального прокурора и бывшего начальника СГБ Азербайджана, обвинив их в фальсификации уголовного дела против ее мужа.

"Мой муж находится в тюремном заключении по сфабрикованному уголовному делу. В этом участвовала и Служба госбезопасности, которая вела следствие, и Генпрокуратура, которая поддерживала государственное обвинение, и суды, которые вынесли заказной приговор. До сих пор, когда мой муж проводил голодовки, я была против, так как это вредит его здоровью. Но сейчас я солидарна с мужем и буду до конца бороться за его права. Мой муж, несмотря на проблемы со здоровьем, намерен проводить голодовку, пока не будут выполнены его требования. Он сказал: "Лучше я умру, чем буду жить с клеймом "предателя родины". А я каждый день буду приходить сюда и в генеральную прокуратуру. Или будет справедливое решение, или каждый день будет моя акция протеста", – сказала Гюльнара Асланова журналистам.

В СГБ отреагировали на акцию Аслановой и пригласили в здание, сообщила она. "Меня принял заместитель начальника следственного управления. Сначала он не соглашался с моими аргументами о нарушении прав Полада, о несправедливом предварительном и судебном следствии. Потом он согласился принять нас с адвокатом Полада Эльчином Садыговым, чтобы услышать правовые аргументы защиты. Замначальника управления проводил меня до выхода и велел сотрудникам полиции пропустить нас с адвокатом, когда мы придем", – отметила жена Полада Асланова.

По ее словам, она уже 12 января планирует пойти в Службу госбезопасности с адвокатом. "10 января мы с другим адвокатом, Зибейдой Садыговой, были приняты в Генпрокуратуре с прокурором, который, как нам сказали, будет гособвинителем на рассмотрении дела Полада Асланова в Верховном суде. Он сначала сказал, что прокуратура не может принимать решения, поскольку окончательное слово за судом. Но мы указали, что в реалиях Азербайджана прокуратура реально влияет на решения судов, которые, как правило, принимают сторону обвинения. В конечном итоге, представитель прокуратуры попросил у нас неделю на ознакомление с кассационной жалобой", – рассказала Асланова.

На ее взгляд, сторона обвинения может справедливо пересмотреть обвинение для освобождения ее мужа в Верховном суде. Представители СГБ и прокуратуры говорили ей, что нынешние руководители этих ведомств "ни при чем", поскольку Полада арестовали при прежнем начальстве, отметила Асланова. "В таком случае, пусть они теперь исправят ошибку и будут содействовать освобождению невинного человека. Ведь Служба госбезопасности и Генпрокуратура являются влиятельными органами. Сторона обвинения может изменить свою позицию и Верховный суд освободит Полада", – подчеркнула Гюльнара Асланова.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила факт встречи 10 января в Генпрокуратуре с гособвинителем по делу Полада Асланова. Она согласилась, что от позиции стороны обвинения зависит многое при рассмотрении дела в Верховном суде.

"Прокурор может не только оставить вопрос на усмотрение суда, но и выступить с другой позицией обвинения. У нас был прецедент, когда генеральный прокурор лично обращался к Пленуму Верховного суда для смягчения наказания правозащитнику Интигаму Алиеву и в результате он был освобожден", – сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня Гюльнара Асланова передала для мужа в колонию № 1 сигареты и бутилированную воду.

"Сначала у меня не хотели брать сигареты и воду, но потом взяли. Хотя я не знаю, передали ли они ему это или нет. Сегодня у меня нет информации о голодовке Полада, но если бы он ее прекратил, то работники администрации сразу сообщили бы мне об этом. Полад, наверное, воспользуется своим правом телефонного разговора 11 января, он звонит по понедельникам, и еще по средам или пятницам. Через других заключенных сегодня я также не получила информацию о Поладе", – заявила Гюльнара Асланова, напомнив, что ее муж объявил голодовку 6 января с требованием пересмотра его дела и в знак протеста против затягивания рассмотрения его кассационной жалобы Верховным судом Азербайджана.

По ее словам, сегодня также ей позвонили из Бакинского представительства Красного Креста и сказали, что узнали о голодовке из СМИ. Представители Красного Креста поинтересовались состоянием Асланова, сказала Гюльнара. "Я предоставила всю информацию. Но они не сказали, когда посетят Полада", – добавила она.

Представители отдела общественных связей СГБ оказались не доступны для комментариев.

В Бакинском офисе МККК воздержались от комментариев, сославшись на то, что не предоставляют публичной информации о персонах, делами которых занимаются.

Полада Асланова преследуют за журналистскую деятельность, отметил председатель правления Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Мехман Гусейнов.

"Достоверность обвинения вызывает большие сомнения. Очевидно, что следствие было предвзятым. Но, есть еще возможность исправить ситуацию в Верховном суде. Конечно, в реалиях нашей страны маловероятно, что Полада Асланова оправдают. Но наказание могут смягчить , заменить реальный срок на условное наказание. Кстати, у нас был прецедент, когда журналисту Рауфу Миркадырову, также обвиняемому в госизмене, отменили тюремное наказание и заменили его условным сроком", – сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".