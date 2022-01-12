Журналистские организации призвали освободить Полада Асланова

12 января 2022, 18:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Проводящий голодовку в тюрьме азербайджанский журналист Полад Асланов подвергается морально-психологическому давлению, заявила его супруга. Международные журналистские организации призвали к освобождению журналиста.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 января главред азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов объявил голодовку. Он требует пересмотра своего дела и протестует против затягивания рассмотрения его жалобы Верховным судом Азербайджана. В декабре 2021 года Асланов также жаловался на отсутствие надлежащих условий для оказания ему качественной медицинской помощи. Сотрудники колонии отняли у Асланова сигареты и бутилированную воду, чтобы склонить его к прекращению голодовки, заявила его жена. По ее словам, муж похудел на три килограмма, у него сильные головные боли и немеют руки. 10 января она провела акцию протеста у здания Службы госбезопасности Азербайджана, добившись приема в ведомстве.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляция Асланова не была удовлетворена, но его защита в апреле 2021 года обжаловала приговор в Верховном суде. По мнению супруги журналиста, ему создают трудности в пенитенциарном учреждении, чтобы вынудить написать прошение о помиловании.

Сотрудники аппарата омбудсмена посетили Асланова в тюрьме

Жена журналиста Гюльмира Асланова сообщила, что муж должен был позвонить ей сегодня утром. "Полад имеет право на телефонные разговоры дважды в неделю по 15 минут. Обычно он звонит по понедельникам и во второй раз – по средам или пятницам. Когда у него голодовка или проблемы, он звонит во второй раз по средам. Сегодня утром я ждала его звонка, но он не позвонил. От членов семей других заключенных, которые сегодня звонили домой, я узнала, что у Полада возникли серьезные проблемы со здоровьем, началось заглатывание языка, нарушение речи. Я сразу сообщила об этом в аппарат омбудсмена и в Красный Крест", – рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, вместе с адвокатом Эльчином Садыговым она отправилась в Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. "Вчера меня там приняли после моей акции протеста и предложили прийти с адвокатом. Вот мы и пошли. Нас вновь принял замначальника Следственного управления СГБ. Выслушав нас, он сказал, что вина Полада была доказана судом, и и приговор по этому делу вступил в законную силу. Сейчас дело находится на рассмотрении Верховного суда Азербайджана, и вмешательство СГБ невозможно. Но мы с адвокатом указали на многочисленные нарушения прав Полада и отсутствие доказательств вины по статье "госизмена". Мы также указали, что в реалиях Азербайджана СГБ обладает рычагами воздействия на принятие судами решений. Встреча оказалась безрезультатной", – сказала Асланова.

Из СГБ супруга журналиста направилась в колонию номер 1. "Я поехала в колонию, чтобы прояснить состояние Полада, поскольку он должен был сегодня утром позвонить, но на связь не вышел. Я сказала, что никуда не уйду, пока он не позвонит. Наконец, после этого ему позволили около 15.30 (14.30 мск) позвонить", – рассказала она.

Женщина сообщила, что муж пожаловался ей на морально-психологическое давление. "Полад говорил с трудом, у него язык заплетался. Полад сообщил, что к нему в помещение в медпункте подселили якобы душевнобольного заключенного. Он прямо в палате справляет нужду. В помещении пахнет мочой и калом. Интересно, что этот душевнобольной постоянно там не остается и приходит туда, чтобы справлять нужду. Поладу там находиться очень тяжело, в такой обстановке он не может также совершать намаз. Но все это направлено на то, чтобы Полад не выдержал и прекратил голодовку", – уверена она.

Гюльмира Асланова сообщила, что ее мужа сегодня посетили сотрудники аппарата омбудсмена, которые померили ему давление и предложили прекратить голодовку. "Только перед приходом сотрудников аппарата омбудсмена Поладу дали 5-10 минутную прогулку на свежем воздухе. Сами сотрудники аппарата омбудсмена увидели обстановку, в которой содержат Полада. Из-за плохого запаха они надели по две маски. Состояние Полада ухудшилось. У него сильная одышка, головокружения, его периодически тошнит. Полад задыхается от вони. Тем не менее, он намерен продолжать голодовку, а со следующего понедельника намерен даже отказаться от воды", – заявила она, добавив, что муж до акции весил 49 кг, а сейчас менее 45 кг.

Журналистские организации осудили жестокое обращение с Аслановым

На голодовку Асланова отреагировали международные журналистские организации "Репортеры без границ" (РБГ) и Комитет защиты журналистов. "РБГ решительно осуждает жестокое обращение с журналистом Поладом Аслановым, который необоснованно содержится под стражей с июня 2019 года. Хотя он начал вторую голодовку 6 января, осуждая задержку правосудия, охранники его тюрьмы теперь отказывают ему в снабжении водой и в телефонных звонках семье", – говорится в заявлении РБГ, опубликованном на странице организации в Twitter.

"Репортеры без границ" указали, что Асланов был был приговорен к 16 годам лишения свободы "по сфабрикованному обвинению в государственной измене" в ноябре 2020 года. "Однако его жалоба на приговор до сих пор не рассмотрена Верховным судом. Справедливость должна быть восстановлена сейчас", – сказано в заявлении.

Затягивание с рассмотрением жалобы журналиста Верховным судом осудила также базирующаяся в Нью-Йорке организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ).

"Отправляя в тюрьму критически настроенного журналиста по сфабрикованным обвинениям, Азербайджан лишь укрепляет свою репутацию одного из ведущих евразийских тюремщиков журналистов. Азербайджанские власти должны немедленно освободить журналиста Полада Асланова и не оспаривать его жалобу", – говорится в заявлении КЗЖ, опубликованном в Twitter.

Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что посетил сегодня СГБ вместе с женой журналиста. Он отметил, что обвинения Асланову основываются не на достоверных доказательствах. "После того, как журналиста осудили к 16 годам лишения свободы, правоохранительные органы перекладывают ответственность на суды. В то же время, Верховный суд затягивает рассмотрение жалобы. Одновременно затягиваются наши возможности подать жалобу в ЕСПЧ", – сказал адвокат.

В свою очередь, в аппарате омбудсмена подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники ведомства посетили Асланова в колонии. Однако представитель ведомства сказал, что пока не имеет информации о его состоянии, поскольку сотрудники еще не вернулись с мониторинга.

Представители отдела общественных связей СГБ оказались недоступны для комментариев.

В Бакинском офисе МККК воздержались от комментариев, сославшись на то, что не предоставляют публичную информацию о людях, делами которых занимаются.

Полада Асланова преследуют за журналистскую деятельность, отметил ранее председатель правления Института свободы и безопасности репортеров Мехман Гусейнов.

"Достоверность обвинения вызывает большие сомнения. Очевидно, что следствие было предвзятым. Но, есть еще возможность исправить ситуацию в Верховном суде. Конечно, в реалиях нашей страны маловероятно, что Полада Асланова оправдают. Но наказание могут смягчить , заменить реальный срок на условное наказание. Кстати, у нас был прецедент, когда журналисту Рауфу Миркадырову, также обвиняемому в госизмене, отменили тюремное наказание и заменили его условным сроком", – сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".