Парламент Армении принял заявление президента об отставке

24 января 2022, 09:46

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Национальное собрание Армении получило официальное заявление президента Армена Саркисяна об отставке, врио президента назначен председатель парламента страны.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику и стал "мишенью различных политических групп".

В 2015 году Армения перешла к парламентской модели правления, и первым лицом республики стал не президент, а премьер-министр. Армен Саркисян (Саргсян) был избран президентом в марте 2018 года, срок его полномочий должен был завершиться в 2025 году. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Армене Саркисяне.

Национальное собрание Армении получило заявление президента об отставке, сообщает сегодня News.am со ссылкой на пресс-секретаря председателя парламента Цовинар Хачатрян.

Согласно Конституции, президент Армении направляет прошение об отставке в Национальное собрание, и отставка считается принятой "с момента ее обнародования в порядке, установленном законом", информирует "Новости-Армения".

Внеочередные выборы президента должны быть проведены не ранее чем через 25 дней и не позднее чем через 35 дней после появления вакансии президента. До вступления в должность нового президента его обязанности исполняет председатель парламента. Таким образом, Саркисяна в должности президента временно заменит председатель Нацсобрания Ален Симонян, пишет издание.

Напомним, в Армении после обострении карабахского конфликта 2020 года неоднократно звучали требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Такие требования, в частности, были озвучены на митинге "Освободительного движения" 27 ноября 2021 года. Участники акции обосновали их желанием не допустить невыгодной для Армении делимитации границы с Азербайджаном.

О пограничном конфликте Азербайджана и Армении можно узнать из справки "Кавказского узла" "Ереван и Баку делят границы".