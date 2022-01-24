Армен Саркисян. Фото : official site of the President of RA https://www.president.am/hy/press-release/item/2022/01/17/President-Armen-Sarkissian-in-Expo-Dubai-2020/

24 января 2022, 09:46

Парламент Армении принял заявление президента об отставке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Национальное собрание Армении получило официальное заявление президента Армена Саркисяна об отставке, врио президента назначен председатель парламента страны.

Как писал "Кавказский узел", 23 января Армен Саркисян объявил об уходе с поста президента Армении, пояснив, что не имеет рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику и стал "мишенью различных политических групп".

В 2015 году Армения перешла к парламентской модели правления, и первым лицом республики стал не президент, а премьер-министр. Армен Саркисян (Саргсян) был избран президентом в марте 2018 года, срок его полномочий должен был завершиться в 2025 году. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Армене Саркисяне.

Национальное собрание Армении получило заявление президента об отставке, сообщает сегодня News.am со ссылкой на пресс-секретаря председателя парламента Цовинар Хачатрян.

Согласно Конституции, президент Армении направляет прошение об отставке в Национальное собрание, и отставка считается принятой "с момента ее обнародования в порядке, установленном законом", информирует "Новости-Армения".

Внеочередные выборы президента должны быть проведены не ранее чем через 25 дней и не позднее чем через 35 дней после появления вакансии президента. До вступления в должность нового президента его обязанности исполняет председатель парламента. Таким образом, Саркисяна в должности президента временно заменит председатель Нацсобрания Ален Симонян, пишет издание.

Напомним, в Армении после обострении карабахского конфликта 2020 года неоднократно звучали требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Такие требования, в частности, были озвучены на митинге "Освободительного движения" 27 ноября 2021 года. Участники акции обосновали их желанием не допустить невыгодной для Армении делимитации границы с Азербайджаном.

О пограничном конфликте Азербайджана и Армении можно узнать из справки "Кавказского узла" "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Политологи увидели в интервью Саргсяна попытки оправдаться", "Президент Армении госпитализирован с коронавирусом", "Аналитики указали на низкую эффективность нового парламента Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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