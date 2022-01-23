Армен Саркисян подал в отставку с поста президента Армении

23 января 2022, 20:35

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Объясняя уход с поста президента Армении, Армен Саркисян заявил, что не имеет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику и стал мишенью для различных политических групп.

По итогам конституционного референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет. Армен Саркисян (Саргсян) – армянский политик, бизнесмен и дипломат, бывший премьер-министр Армении (1996-1997). Был избран парламентариями четвертым президентом страны в начале марта 2018 года, говорится в биографической справке об Армене Саркисяне, подготовленной "Кавказским узлом".

Армен Саркисян сегодня заявил, что подал в отставку с поста президента Армении. "Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после около четырех лет активной работы. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструмента", - говорится в заявлении Армена Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении (перевод на русский сделан с помощью сервиса Google-Переводчик).

В Армении существует реальность, когда президент не может влиять на вопросы войны или мира, не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа, отметил Армен Саркисян.

"Реальность, когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп. Реальность, при которой президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач. Реальность, в которой мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране. Реальность, в которой глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп. Последних интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные теории заговоров и мифы. Эта "забота" обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье", - сказано в заявлении.

У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики, также указал Саркисян. "В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Рад, что создана комиссия по конституционным изменениям, за что благодарю правительство. Надеюсь, что со временем конституционные изменения произойдут, следующий президент и институт президента смогут работать в более сбалансированной, согласованной среде", - говорится в заявлении Саркисяна.

Как писал "Кавказский узел", в Армении после обострении карабахского конфликта осенью 2020 года неоднократно звучали требования об отставке премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена Саркисяна. Такие требования, в частности, были озвучены на митинге "Освободительного движения" 27 ноября 2021 года. Участники акции обосновали их желанием не допустить невыгодной для Армении делимитации границы с Азербайджаном. Вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы актуализировало то, что по итогам карабахского обострения непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями.

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