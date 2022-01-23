Антитеррористические учения прошли в Дагестане

23 января 2022, 07:51

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Сотрудники управления Росгвардии по Дагестану отработали навыки освобождения заложников на учениях в Каспийском море.

Подразделения управления Росгвардии приняли участие в совместных тактико-специальных учениях силовых структур республики.

По легенде учений, в оперштаб Дагестана поступил сигнал о захвате террористами в акватории Каспийского моря морского судна вместе с заложниками, силовики решили провести спецоперацию по освобождению условных заложников и задержанию условных боевиков, сообщило 22 января управление Росгвардии по Дагестану. Силовики выполнили поставленные задачи, говорится в сообщении.

На учениях они также отработали действия водолазной и инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии, отмечает ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2019 года более 650 сотрудников силовых ведомств и МЧС приняли участие в тактических учениях по предотвращению теракта на открытой воде в Каспийском море.