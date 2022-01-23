Сотрудники Росгвардии на учениях в Дагестане. Фото пресс-службы управления Росгвардии по Дагестану. https://rosguard.gov.ru/News/Article/v-dagestane-rosgvardejcy-prinyali-uchastie-v-taktikospecialnyx-ucheniyax

23 января 2022, 07:51

Антитеррористические учения прошли в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники управления Росгвардии по Дагестану отработали навыки освобождения заложников на учениях в Каспийском море.  

Подразделения управления Росгвардии приняли участие в совместных тактико-специальных учениях силовых структур республики. 

По легенде учений, в оперштаб Дагестана поступил сигнал о захвате террористами в акватории Каспийского моря морского судна  вместе с заложниками, силовики решили провести спецоперацию по освобождению условных заложников и задержанию условных боевиков, сообщило 22 января управление Росгвардии по Дагестану. Силовики выполнили поставленные задачи, говорится в сообщении.

На учениях они также отработали действия водолазной и инженерно-технических групп ОМОН Росгвардии, отмечает ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2019 года более 650 сотрудников силовых ведомств и МЧС приняли участие в тактических учениях по предотвращению теракта на открытой воде в Каспийском море.

Примечание:

"Учения снайперов прошли в горах Дагестана", "Учения морпехов прошли в Дагестане", "Учения мотострелков с участием вертолетов и беспилотников начались в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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