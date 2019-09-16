Антитеррористические учения прошли в Каспийске

16 сентября 2019, 23:56

Более 650 сотрудников силовых ведомств и МЧС приняли участие в тактических учениях по предотвращению теракта на открытой воде в Каспийском море, сообщили в погрануправлении ФСБ по Дагестану.

По данным ведомства, согласно замыслу учений, условные террористы захватили морскую платформу по добыче нефти на Каспии.

Оперативный штаб, по сценарию учений, сразу ввел режим контртеррористической операции и направил на место бойцов погрануправлений, Росгвардии и МЧС Дагестана, Калмыкии, Астраханской области. Они попытались провести переговоры с условными террористами, однако в итоге обезвредили их. Всего в учениях приняли участие более 650 сотрудников ведомств, пишет сегодня со ссылкой на представителя погрануправления ФСБ по республике РИА "Дагестан".

В учениях также были задействованы шесть пограничных сторожевых кораблей, три вертолета, 32 единицы специальной и автомобильной техники, передает сегодня РГВК "Дагестан".

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2018 года более 500 силовиков приняли участие в антитеррористических учениях в Дагестане. Они отработали действия по пресечению террористического акта на водном транспорте в акватории Каспийского моря.