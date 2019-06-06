06 июня 2019, 15:33

Учения мотострелков с участием вертолетов и беспилотников начались в Дагестане

Военнослужащие мотострелковое подразделения, дислоцированного в Дагестане, подняты по тревоге для марша на полигон, где намечены учения по высадке из вертолетов на боевых квадроциклах и стрельбе из минометов, сообщили сегодня в Южном военном округе.

​Солдаты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Дагестане, отправились на общевойсковой полигон «Дальний», где запланирована высадка из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на боевых квадроциклах, а также применение  тактики маневренной обороны совместно с подразделениями беспилотников, говорится в сегодняшнем сообщении Южного военного округа, размещенном на сайте Минобороны России.

В плане учений также намечено использование тактики «кочующих» минометов. В учении участвуют более 1 тысячи военнослужащих, также задействовано около 200 единиц техники, в том числе танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и минометы «Сани», отмечается в сообщении.

Учения подразделений Южного военного округа носят, в том числе антитеррористический характер, поскольку Северный и Южный Кавказ не отличаются стабильностью, и "здесь наиболее высоки риски боевых столкновений", пояснил ранее "Кавказскому узлу" доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев. "Однако я уверен, что учения не направлены на то, чтобы на кого-то нападать, речь идет об обороне государства", - подчеркнул эксперт.

"Кавказский узел" также писал, что в мае экипажи 20 кораблей Каспийской флотилии приняли участие в учениях зенитных подразделений в Дагестане и Астраханской области.

Примечание:

"Учения спецназа прошли в Кабардино-Балкарии", "Более 800 горных стрелков приняли участие в ночных учениях в Карачаево-Черкесии", "Учения с перестрелкой в Махачкале возмутили пользователей соцсетей".

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