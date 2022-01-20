Нерубленко проиграла апелляцию по делу о танце для мэра Прохладного

20 января 2022, 15:57

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Верховный суд Кабардино-Балкарии согласился с выводом районного суда о том, что бывший мэр Прохладного не унизил чести и достоинства своей подчиненной Оксаны Нерубленко настойчивым предложением исполнить для него танец в купальнике.

Как писал "Кавказский узел", сотрудница администрации Прохладного подала в суд на главу города Игоря Тараева за незаконное взыскание и оскорбление чести и достоинства. Приказ о взыскании суд отменил, а в удовлетворении второго иска отказал.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 19 января отказался удовлетворить апелляционную жалобу заведующей отделом культуры администрации города Прохладного Оксаны Нерубленко на решение районного суда об отказе в защите чести и достоинства и деловой репутации, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ашот Степанян. Он также сообщил о намерении обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

12 апреля 2019 года бывший глава администрации города Прохладного Игорь Тараев прислал по WhatsApp своему заместителю Ларисе Клешне видеоклип с танцующими в полураздетом виде мужчиной и женщиной, и написал сообщение, что хотел бы, чтобы Оксана Нерубленко исполнила для него такой же танец. В противном случае он пригрозил уволить ее. После утренней планерки 15 апреля 2019 года мэр попросил Клешню и Нерубленко остаться в кабинете и повторил свою просьбу о танце, а получив отказ, стал преследовать подчиненную, следует из апелляционной жалобы в суд, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сначала это были мелкие придирки по работе, а дальше последовала травля. "В начале 2020 года Нерубленко проходила лечение от коронавируса. В интервью одному популярному изданию бывший глава сообщил, что начальник отдела культуры городской администрации заболела коронавирусом, тем самым распространив сведения, которые носят персональный характер", - говорится в документе

На Нерубленко также пытались завести уголовное дело за несоблюдение карантина. После проведения правоохранительными органами предварительной проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Нерубленко сообщила, что 25 ноября 2021 года ее сняли с очереди на жилье, куда она была поставлена в 2013 году. Постановление о снятии с учета (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Нерубленко подписал на тот момент и.о. мэра Дмитрий Кочергин, Игорь Тараев занимал в это время должность первого заместителя главы местной администрации. На вопрос корреспондента "Кавказского узла" Дмитрию Кочергину, зачем он снял с очереди Нерубленко, чем он руководствовался, Кочергин сказал, что "не готов ответить" на этот вопрос.

Сама Нерубленко считает, что Кочергин выполнил указание Тараева, и что это является продолжением ее преследования за отказ исполнить для мэра непристойный танец. "Я инвалид, мать-одиночка, никогда не имела в собственности никакого жилья, больше 10 лет отработала в администрации и вот так взяли и сняли с очереди, даже не объяснив причин", - рассказала Оксана Нерубленко корреспонденту "Кавказского узла".

Она подала иск в суд о восстановлении в очереди на жилье. Иск находится на рассмотрении в Прохладненском районном суде.

4 октября 2021 года Тараев ушел в отставку с поста мэра, в конце 2021 года на должность главы администрации Прохладного был назначен Вячеслав Архангельский, следует из информации на сайте администрации Прохладного. 15 декабря 2021 года Тараев был назначен советником Главы Кабардино-Балкарии, следует из указа Казбека Кокова,опубликованного на сайте Главы Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что Игорь Тараев был назначен и.о. главы администрации Прохладного в апреле 2016 года после того, как этот пост покинул Игорь Кладько, назначенный директором кабардино-балкарского филиала ПАО "РусГидро". В июле 2020 года жители Прохладного опубликовали петицию с требованием отставки Тараева после того, как местным жителям стало известно об обращении мэра города в полицию с заявлением о проверке авторов негативных комментариев о нем в соцсетях.