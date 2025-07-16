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Кавказский узел

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08:53, 16 июля 2025

Военный из Баксанского района осужден за уклонение от службы

Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к пяти годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Мурата Лигидова, признав его виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

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Иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта, гарнизонные суды на юге России отказываются удовлетворять, ссылаясь на указ о мобилизации. 

15 июля военнослужащий Лигидов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ , сообщает на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Лигидов "17 июля 2024 г. в период мобилизации" без уважительных причин не явился на службу в воинскую часть в Каспийске.

"31 марта 2025 г. Лигидов по требованию осуществлявшего его розыск сотрудника полиции прибыл в отдел полиции в пос. Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкарской Республики, а с 17 июля 2024 г. до 31 марта 2025 г. проводил время по своему усмотрению по месту жительства в с. Атажукино Баксанского района", - говорится в публикации.

В суде Лигидов признал вину "и высказал сожаление о содеянном". "Лигидову назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима", - указано в сообщении.

Имя Лигидова в публикации не названо. Согласно карточке дела на сайте суда, подсудимый – Мурат Лигидов. Карточка дела обновлена 15 июля. В ней указано, что дело поступило в суд 7 июля, и на первом же заседании был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Автор: "Кавказский узел"

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