Жители Прохладного потребовали отставки мэра после проверок полиции

31 июля 2020, 15:55

После обращения мэра Прохладного Игоря Тараева в полицию силовики разыскивают и опрашивают пользователей Instagram, оставивших негативные комментарии о градоначальнике. Это побудило местных жителей начать сбор подписей за отставку мэра. Активисты также недовольны ремонтом дворов и мусорными свалками в городе.

Как информировал "Кавказский узел", депутат парламента Кабардино-Балкарии Игорь Тараев был назначен исполняющим обязанности главы администрации города Прохладного в апреле 2016 года после того, как этот пост покинул Игорь Кладько в связи с назначением директором кабардино-балкарского филиала ПАО "РусГидро".

Решение о публикации петиции с требованием отставки мэра Прохладного Игоря Тараева было принято после того, как местным жителям стало известно об обращении мэра города в полицию с заявлением о проверке авторов негативных комментариев о нем в соцсетях, сообщила инициатор создания петиции, блогер Анастасия Емельянова. По ее словам, градоначальник расценил эти комментарии как порочащие его честь и достоинство и решил привлечь к ответственности пользователей Instagram. Вместе с заявлением в полицию мэр приложил скриншоты некоторых комментариев, добавила Емельянова.

«Лично ко мне была претензия из-за моего комментария, что «мэра надо (лишить свободы)». Я пояснила сотрудникам полиции, которые пришли опрашивать меня, что да, есть у меня такая мечта, и что я имею право мечтать о чем угодно», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Емельянова. Блогер считает, что никакого оскорбления ее высказывание не содержит.

Емельянова добавила, что мэру Прохладного необходимо заниматься проблемами города, а не отслеживать, кто пишет о нем в Instagram. По мнению блогера, мэру следовало бы обратить внимание на мусорные свалки возле контейнерных площадок, на некачественно проведенный ремонт дворов, где «проваливается асфальт», и многие другие проблемы в городе.

Ранее, в январе 2019 года, жители Прохладного в соцсетях заявили, что на улицах города можно наблюдать горы мусора, а во дворах многоквартирных домов - переполненные баки. В феврале городские активисты также обнаружили на краю города заброшенный склад химических веществ и сообщили о его опасности в полицию и администрацию. Власти и правоохранительные органы не отреагировали должными образом, заявили тогда местные жители.

«Мэр должен создать аккаунт (в соцсетях) и вести прямой диалог с горожанами, выслушивать их претензии, отвечать на них и исправлять ситуацию. А вместо этого он занялся преследованием осмелившихся его покритиковать. Лично мне такой мэр не нужен», - заявила Емельянова.

Емельянова сообщила, что как только петиция наберет 1200 голосов, что, по ее словам, составляет 2% от количества жителей города, обращение будет передано Совету местного самоуправления Прохладного, и депутаты обязаны будут рассмотреть его и принять решение.

Петиция на сайте Change.org была опубликована 29 июля. Обращение, адресованное Совету местного самоуправления города и городской мэрии, не содержит конкретных претензий к мэру, в тексте сказано, что «глава администрации города Прохладного принимает решения вопреки интересам горожан», и что он «утратил доверие населения».

К 15.30 мск сегодня петицию подписали 149 человек. Подписавшиеся под петицией местные жители оставили пять комментариев, выразив свое мнение, почему они за отставку мэра. "Я подписываю, потому что наш город скоро станет свалкой", - написала пользователь под ником Анастасия Большакова. "Я против Тараева", - написала Оксана Асеева.

Остальные комментаторы раскритиковали работу мэра в части развития города.

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В отделе МВД по городу корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что проверка по заявлению главы администрации Прохладного ведется, "устанавливается круг лиц, оставивших комментарии», которые, по мнению Тараева, оскорбляют его честь и достоинство.

Получить комментарии Игоря Тараева корреспонденту «Кавказского узла» не удалось. На сайте администрации города к 15.30 мск сегодня нет комментариев по поводу заявлений местных жителей.

Жители Прохладного озвучили нерешенные проблемы города

Житель Прохладного Юрий сообщил корреспонденту «Кавказского узла» о том, что длительное время не может попасть на прием к мэру города. Горожанин отметил, что несколько лет не может решить проблему оформления недвижимости, которую он приобрел в собственность, и с этим вопросом не может записаться на прием к мэру Тараеву.

Житель Прохладного Александр также заявил корреспонденту «Кавказского узла», что «претензий к Тараеву много». По мнению Александра, бюджетные расходы города не учитывают потребности многодетных семей, которые нуждаются в помощи.

Ранее активистка Анастасия Емельянова привлекла внимание СМИ к проблемам жительницы Прохладного Елены Катковой, которая вместе с шестью детьми ютилась в актовом зале общежития, где негде стирать и купать детей и несколько месяцев было отключено электричество. Глава Кабардино-Балкарии поручил переселить Елену Каткову в социальное учреждение, но городские власти заявили, что не обязаны были предоставлять Катковой даже это жилье. После чего Каткову и ее детей временно переселили в санаторий в Нальчике, пообещав найти постоянное жилье.

Также горожане заявили корреспонденту «Кавказского узла», что в связи с уголовным преследованием директора Дома культуры работа учреждения может быть приостановлена.

Отметим, что ранее прокуратура потребовала уволить директора Дворца культуры в Прохладном Юлию Костюк, осужденную по делу о присвоении денег после получения премии. Сотрудники Прохладненского Дворца культуры написали коллективное письмо, в котором попросили чиновников не снимать ее с должности.