Выборы главы Прохладного ознаменовались скандалом

11 ноября 2021, 05:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудница администрации Прохладного подала в суд на главу города Игоря Тараева за незаконное взыскание и оскорбление чести и достоинства. Приказ о взыскании суд отменил, а в удовлетворении второго иска отказал. Тараев, чей срок полномочий истек, намерен вновь избраться мэром Прохладного и является ключевым претендентом на этот пост.

Совет местного самоуправления Прохладного 12 ноября планирует определить дату проведения выборов главы местной администрации города. В настоящее время место вакантно в связи с истечением срока полномочий бывшего мэра Игоря Тараева, который является одним из ключевых предполагаемых претендентов на эту должность.

Адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края Ашот Степанян считает, что Таранов не может быть избран вновь, так как в отношении него принимались меры юридической ответственности. Он написал письмо на имя главы Кабардино-Балкарии, в котором обозначил свою позицию.

Степанян сообщил, что сотрудница администрации подала в Прохладненский районный суд два исковых заявления в отношении Тараева. В одном она просила суд признать незаконным приказ о наложении на нее дисциплинарного взыскания в виде выговора и отменить его. Второе исковое заявление сотрудница администрации подала о защите чести и достоинства в связи с одним из требований бывшего мэра, которое она посчитала аморальным. Чиновница потребовала взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

В июне 2021 года Прохладненский районный суд рассмотрел иск о признании незаконным приказа о наложении на сотрудницу администрации дисциплинарного взыскания в виде выговора и отменил его. В решении суда говорится, что местной администрацией не приведены сведения и не указано, какие конкретно действия не совершила чиновница.

Администрация подала на данное решение апелляционную жалобу, 8 сентября 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил решение в силе.

В удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который суд рассмотрел в июле 2021 года, сотруднице администрации было отказано. По словам Степаняна, суд посчитал, что требование бывшего мэра не является оскорблением чести и достоинства.

Дело о признании недействительным заключения служебной проверки, дисциплинарного взыскания в отношении администрации Прохладного в лице главы администрации И. В. Тараева Прохладненский районный суд рассмотрел 8 июня 2021 года, иск был удовлетворен частично, говорится в записи в картотеке суда. Дело о защите чести и достоинства, ответчиком по которому выступил Игорь Тараев, было рассмотрено судом 23 июля, в удовлетворении иска было отказано.

Данное решение суда чиновница и адвокат Степанян обжаловали в Верховном суде Кабардино-Балкарии, однако назначенное на 10 ноября рассмотрение апелляционной жалобы суд перенес на другое число по технической причине, сообщил адвокат.

"Применение мер юридической ответственности препятствуют назначению его (Тараева) на должность главы местной администрации на новый срок", - написал адвокат главе республики.

Степанян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно уставу города одним из основных критериев отбора кандидатов является отсутствие фактов применения к кандидату мер юридической ответственности, а также отсутствие в отношении данного кандидата проверочных мероприятий. "Об этом я со ссылками на статьи федеральных законов и положения устава города уведомил и депутатов, и главу Кабардино-Балкарии, так как именно они назначают конкурсную комиссию, уполномоченную впоследствии принимать кадровые решения", - сказал адвокат.

Комментариями от Игоря Тараева относительно сведений, изложенных Ашотом Степаняном, "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Игорь Тараев был назначен и.о. главы администрации Прохладного в апреле 2016 года после того, как этот пост покинул Игорь Кладько, назначенный директором кабардино-балкарского филиала ПАО "РусГидро". В июле 2020 года жители Прохладного опубликовали петицию с требованием отставки Тараева после того, как местным жителям стало известно об обращении мэра города в полицию с заявлением о проверке авторов негативных комментариев о нем в соцсетях.