Часть Нальчика осталась без света и воды

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Из-за сильного дождя в Нальчике и прилегающих селениях частично отключены электричество и вода. Telegram-каналы публикуют видео затопленных улиц города.

Часть Нальчика и ряд поселений муниципалитета из-за непогоды остались без водо- и энергоснабжения, сообщил глава республики Казбек Коков.

"Сегодня в результате неблагоприятных погодных явлений в виде ливневого дождя и шквалистого ветра в городе Нальчике произошло отключение электроэнергии на водозаборах Хасанья, Вольный Аул, Лесополоса, Кенже, Кишпек, приостановлен отбор воды для Водозабора Головной", - написал Коков в своем телеграм-канале.

В результате была ограничена подача воды в Промзону, село Адиюх, части селений Белая Речка и Хасанья. Из-за обрывов линий электропередачи обесточен ряд улиц Нальчика.

Кроме того, есть случаи падения деревьев и повреждения припаркованных вблизи автомобилей.

Коков отметил, что в результате стихии в Кабардино-Балкарии никто не пострадал.

"На всех участках ведутся аварийно-восстановительные работы. Одновременно продолжается обследование территорий. Ситуацию держу на личном контроле", - сообщил Коков.

Ряд улиц в Нальчике затоплены, следует из видео, опубликованных в Telegram-канале "ЧП Нальчик". В частности, опубликованы видео, где водой покрыты дороги на улицах Пачева, Шогенцукова, Ватутина.

Также сообщается об упавших деревьях.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике температура воздуха составляет +31 градусов, переменная облачность, дождь, скорость ветра – 2 метра в секунду.

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

"Кавказский узел" также писал, что власти выделили многодетным семьям в нальчикском микрорайоне "Нарт" земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов, но не подвели воду и свет. Люди уже несколько лет добиваются строительства коммуникаций, пожаловались в соцсети нальчане главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

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