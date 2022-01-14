Уроженец Кабардино-Балкарии заподозрен в вербовке боевиков

14 января 2022, 19:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Согласно материалам уголовного дела, пять жителей Кабардино-Балкарии оказались вовлечены в деятельность "Исламского государства"*.

Уроженец Кабардино-Балкарии, объявленный в 2014 году в розыск за участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства, подозревается в вербовке пятерых жителей республики в международную террористическую организацию "Исламское государство"*.

По данным следствия, в 2017 году, находясь на территории Сирии, через мессенджеры подозреваемый убедил пятерых жителей Кабардино-Балкарии выехать в Сирию и примкнуть к организации. Возбуждено уголовное дело о вербовке, сообщило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии.

В отношении пятерых мужчин, которые поддавшись на уговоры, добровольно прибыли в Сирию и вступили в состав террористической организации, расследуется уголовные дела за участие в деятельности террористической организации, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" что следствие заподозрило уроженца Кабардино-Балкарии в участии в военных действиях на стороне боевиков "Исламского государства"*.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.