14 января 2022, 19:40

Уроженец Кабардино-Балкарии заподозрен в вербовке боевиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Согласно материалам уголовного дела, пять жителей Кабардино-Балкарии оказались вовлечены в деятельность "Исламского государства"*.

Уроженец Кабардино-Балкарии, объявленный в 2014 году в розыск за участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства, подозревается в вербовке пятерых жителей республики в международную террористическую организацию "Исламское государство"*.

По данным следствия, в 2017 году, находясь на территории Сирии, через мессенджеры подозреваемый убедил пятерых жителей Кабардино-Балкарии выехать в Сирию и примкнуть к организации. Возбуждено уголовное дело о вербовке, сообщило сегодня управление СКР по Кабардино-Балкарии. 

В отношении пятерых мужчин, которые поддавшись на уговоры, добровольно прибыли в Сирию и вступили в состав террористической организации, расследуется уголовные дела за участие в деятельности террористической организации, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" что следствие заподозрило уроженца Кабардино-Балкарии в участии в военных действиях на стороне боевиков "Исламского государства"*.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Адвокат назвал странным интерес силовиков к переписке Ландер семилетней давности", "Родственники назвали несправедливым приговор уроженке Кубани по делу о терроризме", "Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о вербовке".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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