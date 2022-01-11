Уроженец Кабардино-Балкарии заподозрен в причастности к ИГ*

11 января 2022, 13:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подозреваемый из Кабардино-Балкарии уехал в Сирию, где воевал на стороне боевиков "Исламского государства"*, считают следователи.

По версии следствия, подозреваемый в мае 2017 года прибыл в Сирию, где добровольно вступил в ряды запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство". Он, как полагают следователи, участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии. В Россию подозреваемый до сих пор не вернулся, сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

В отношении уроженца республики 1984 рождения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК России (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2021 года житель Кабардино-Балкарии был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по делу о вербовке местного жителя в ряды сирийских боевиков. Осужденный не признал вину.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".