16 декабря 2021, 16:55

Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о вербовке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Кабардино-Балкарии Азнаура Чеченова, признав его виновным в вербовке местного жителя в ряды сирийских боевиков. Чеченов не признал вину..

Как писал "Кавказский узел", Азнаур Чеченов был задержан 23 марта 2020 года. В феврале суд в Ростове-на-Дону продлил ему срок содержания под стражей. 

30-летний уроженец поселка Советский в Советском районе Кабардино-Балкарии Азнаур Чеченов обвинялся в содействии терроризму, незаконном обороте оружия и незаконном изготовлении оружия.

"Установлено, что в конце января 2020 года в городском поселении Кашхатау Черекского района Кабардино-Балкарии Чеченов в ходе общения с гражданином "Петровым" (псевдоним) убеждал его отправиться в Сирию для участия в вооруженной борьбе против правительственных сил данного государства в составе международной организации "Исламское государство"*. ТОгда же  Чеченов переделал одноствольное охотничье ружье в обрез, который поместил в багажник своей машины.  13 февраля 2020 года обрез был обнаружен и изъят сотрудниками правоохранительных органов", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Чеченов был признан виновным и приговорен к 10 годам в колонии строгого режима с отбыванием четырех лет в тюрьме, а также к штрафу в 100 тысяч рублей.

Комментариев Азнаура Чеченова или его официальных преставителей относительно приговора суда не поступало.

Ранее адвокат Кязим Атабиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обвинение против Чеченова строится на показаниях засекреченного свидетеля, а сам обвиняемый отрицает свою вину. В ходе процесса Чеченов вину также не признавал, сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении Чеченова поступило в суд 29 января, заседания по существу начались в конце марта, процесс занял 20 заседаний, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Военный суд утвердил приговор участнику нападения на пост ДПС в Магасе", "Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в создании ячейки террористической организации", "Суд отказался отменить приговор жителю Кабардино-Балкарии по делу об оправдании терроризма".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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