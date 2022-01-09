Трое детей пострадали в ДТП под Волгоградом

09 января 2022, 10:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Виновником автоаварии под Волгоградом, в которой пострадали трое детей, назван 16-летний подросток, ехавший на отцовской машине.

По данным МВД, авария произошла вечером 8 января в Ленинском районе на трассе Волгоград - Астрахань. "По предварительным данным, 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на отцовском ВАЗ-2107 по трассе Волгоград - Астрахань. На 73-м километре дороги он превысил безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Duster, которым управлял 34-летний житель Астраханской области", - сообщили в пресс-службе региональной полиции.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров Renault Duster - 12-летняя девочка и мальчики в возрасте семи и девяти лет, они госпитализированы, пишет со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области V1.ru.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в декабре 2021 года три человека стали жертвами массового ДТП в Волгоградской области.