Махачкалинские активисты добились установки пандуса у здания администрации

31 декабря 2021, 13:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Махачкале поддержал требования установить пандус на входе в здание районной администрации, а затем улучшить его. Многочисленные судебные иски к чиновникам улучшили ситуацию с доступностью госучреждений для инвалидов, рассказали активисты Сабрина Алиева и Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Верховный суд Дагестана поддержал жительницу Махачкалы Сабрину Алиеву, которая требовала переделать пандус на входе в поликлинику в соответствии со всеми нормативами. После серии судебных тяжб ситуация с инфраструктурой для инвалидов в поликлиниках улучшилась, сообщил глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Сабрина Алиева, которая передвигается на инвалидной коляске, в декабре 2020 года вместе с "Монитором пациента" запустила проект по мониторингу доступной среды в государственных учреждениях. В ноябре она через суд обязала компанию "Махачкалаводоканал" установить пандус в здании предприятия. После чего ей пришел слишком большой счет за воду. Конфликтом заинтересовался глава Дагестана Сергей Меликов, он предложил мэрии организовать публичное извинение "Махачкалаводоканала" перед девушкой. Представители компании встретились с Алиевой, принесли ей извинения, пообещали построить пандус и сняли все претензии по оплате за воду.

Обращение с требованием об установке пандуса на входе в здание администрации Ленинского района Махачкалы руководитель "Монитора доступной среды" Сабрина Алиева направила в феврале после того, как при посещении администрации столкнулась с трудностями: у входа не было пандуса, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Сабрина Алиева.

По ее словам, 22 марта она получила ответ, что администрация проведет "необходимые работы по обеспечению беспрепятственного доступа, в том числе маломобильных групп населения". Однако такой ответ ее не устроил, и вместе с юристами "Монитора пациента" Алиева направила в суд иск с требованием обязать администрацию установить пандус.

"Прежде чем подать в суд, мы обычно ждем месяц. Если за этот период ответственные лица предпринимают какие-то действия или же обозначают реальную дату, когда начнут работы, то есть когда мы видим стремление исправить ситуацию, то не спешим с судебными разбирательствами. В данном же случае с районной администрацией мы не увидели обещаний, что к какому-то конкретному сроку они это сделают", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

На рассмотрение иска в суде ушло около пяти месяцев, и в сентябре суд принял заочное решение удовлетворить требование. Однако администрация Ленинского района направила в суд письменные возражения с просьбой отказать в удовлетворении иска. "При обращении истицы с претензией в досудебном порядке, ей был дан ответ о проведении необходимых работ по обеспечению беспрепятственного доступа населения, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, к зданию администрации", – процитировано возражение в решении, размещенном на сайте суда.

Пандус администрация все же установила, однако Увайсов охарактеризовал его как "огрызок". "Мы поняли, что понимания, желания и оказания активного содействия у администрации нет. Хотя там необходимо провести минимальные работы – на входе всего одна ступенька. Но тот пандус был маленький, не было покрытия, перил. Он не мог нас устраивать", – пояснил Увайсов. У администрации на этот счет было другое мнение, она обжаловала решение суда и апелляционная инстанция направила иск на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении, 17 декабря, истцы ходатайствовали о проведении экспертизы имеющегося пандуса. Суд удовлетворил ходатайство и приостановил производство по делу, пока не завершится экспертиза, рассказал активист.

По словам Увайсова, экспертиза еще не закончена, но в конце декабря администрация начала переделывать пандус. "Мы посмотрим, как пандус будет переделан, станет ли он отвечать всем требованиям. От иска мы не отказываемся. Наличие пандуса – это требование закона", – сказал он.

Строительные работы по установке пандуса продолжаются, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший сегодня утром у здания администрации. Ступенька у входа в здание расширена, а сбоку имеется плавный съезд с небольшим поворотом, так как по бокам у входа установленные массивные колонны. Конструкция еще не обложена плиткой.

Активисты решили добиваться благоустройства тротуаров в Махачкале

Сабрина Алиева вместе с "Монитором пациента" инициировали уже 30 судебных исков по обеспечению доступной среды. "11 дел мы выиграли, в двух случаях проиграли. Еще 10 исков находится на рассмотрении. По остальным материалам пандусы были сделаны, и поэтому по ним производство прекращено", – рассказал Увайсов.

Ситуация с организацией доступной среды в государственных учреждениях после судебных исков заметно улучшилась, подтвердила Сабрина Алиева. "Ведомства, которые нам удалось охватить, исправили пандусы. Осталось несколько учреждений, это Пенсионный фонд, Минстрой и администрация Ленинского района, с которой сейчас идет суд. Но в целом в городе еще предстоит много работы. Если входы в госорганизации нам удалось сделать более доступными, то с тротуарами в городе полная беда. Со следующего года мы планируем начать процессы с УЖКХ города, потому что в госструктуры заходишь периодически, раз в месяц или в полгода, а по городу передвигаешься ежедневно. И это очень тяжело", – рассказала она.

Из-за отсутствия доступной среды в городе людям на инвалидных колясках приходится нанимать такси, чтобы преодолеть даже небольшие расстояния, посетовала Сабрина Алиева. "У нас уже есть несколько исков относительно тротуаров, посмотрим, чем они закончатся. Одно дело нами уже выиграно в первой инстанции. Мы через суд обязали убрать мусорные контейнеры, которые полностью перекрывают движение по тротуару. Суд принял решение в нашу пользу, но оно не исполнено, так как обжаловано в Верховном суде администрацией", – рассказала она.

По данным республиканского отделения Пенсионного фонда на 1 ноября 2021 года, в республике проживали около 170 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста, сообщил 3 декабря Сергей Меликов на заседании Совета по делам инвалидов. По его словам, за семь лет реализации программы "Доступная среда" под нужды инвалидов адаптировано 745 объектов социальной сферы. С 2017 по 2020 годы объем бюджетных ассигнований на доступную среду вырос в 11 раз. Однако на 2021 год, отметил Меликов, республика не получила федерального софинансирования.

"Мы должны нашу программу продолжить, но уже рассчитывая на свои собственные средства. На данный момент нет утвержденной обновленной программы "Доступная среда" на 2022-2024 годы, и нам незамедлительно надо приступить к ее отработке для своевременного заключения соглашения с Минтруда России и возможности в дальнейшем получения финансирования", – приводятся слова Меликова в публикации, размещенной на сайте главы республики.