Человек в инвалидной коляске. Фото: pixabay.com

13 декабря 2021, 22:18

Активисты добились улучшения доступной среды в махачкалинских поликлиниках

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Дагестана поддержал активистку Сабрину Алиеву, которая требовала переделать пандус на входе в махачкалинскую поликлинику в соответствии с нормативами. После серии судебных тяжб ситуация с инфраструктурой для инвалидов в поликлиниках улучшилась, сообщил глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", передвигающаяся на инвалидной коляске Сабрина Алиева через суд обязала компанию "Махачкалаводоканал" установить пандус в здании предприятия, после чего ей пришел слишком большой счет за воду. Глава Дагестана Сергей Меликов заинтересовался конфликтом и призвал мэрию организовать публичное извинение со стороны "Махачкалаводоканала" перед девушкой. Представители компании встретились с Алиевой, принесли ей извинения, пообещали построить пандус и сняли все претензии по оплате за воду.

Сабрина Алиева вместе с юристами "Монитора пациента" направила в апреле исковое заявление в Советский районный суд Махачкалы с требованием обязать исправить пандус. "Первоначально наши требования заключались в том, чтобы пандус  был покрыт противоскользящим составом. Но вместо того чтобы сделать все как положено, на суде представители поликлиники стали заверять, что пандус у них нормальный, ничего менять они не будут", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитного проекта Зияутдин Увайсов.

В итоге 7 июня суд вынес решение об отказе в удовлетворении иска, следует из карточки дела на сайте Советского райсуда Махачкалы. Судья указал в решении, что Сабрина злоупотребляет правом, недобросовестно относится и подаёт слишком много исков. Тогда истцы подали апелляцию и предоставили в суде заключение специалиста, исследовавшего пандус. Эксперт пришел к выводам, что установленный при входе в поликлинику №6 пандус не соответствует требованиям строительных норм и правил ни по длине, ни по уклону, ни по ширине, сообщается в заключении эксперта, копия которого опубликована 10 декабря на странице monitor_pacienta в Instagram. "Покрытие поверхности пандуса, несмотря на погодные условия, должно быть нескользким, из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему", - говорится в документе.

9 декабря Верховный суд Дагестана отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение, следует из карточки на сайте суда.

"Теперь поликлиника обязана полностью переделать пандус, чтобы он соответствовал всем нормам. К тому же суд обязал выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей", - рассказал Увайсов. Решение суда вступило в силу, но оно может быть обжаловано в вышестоящей инстанции, пояснил он.

"Мы будет тщательно следить за тем, чтобы это решение суда было исполнено. Как только получим исполнительный лист, сразу же направим его в службу судебных приставов и будем требовать, чтобы как можно быстрее исполнили решение суда", - отметил правозащитник.

Обращения в суды помогают решить проблему с пандусами в поликлиниках

Сабрина Алиева рассказала, что в декабре 2020 года вместе с "Монитором пациента" запустила проект по мониторингу доступной среды в государственных учреждениях. "За этот год ситуация улучшилась, многие учреждения исправили или сделали пандусы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". В медицинских учреждения положение с доступной средой намного лучше, чем в других ведомствах, отметила она.

"В поликлиниках нет таких серьезных проблем. Больницы мы полностью не смогли обследовать, так как внутрь из-за "ковидных" ограничений зайти сейчас невозможно", - сказала Алиева. Среди выигранных дел в суде есть и решение, обязывающее установить пандус в республиканской детской больнице, отметила она.

"Суд принял решение по больнице в нашу пользу. Но здание там не позволяет установить пандус, и поэтому нас заверили, что вместо него будет поставлен автоматический подъемник", - рассказала Алиева.

Госучреждения начинают реагировать на ее обращения только после подачи искового заявления в суд, сказала она. 

"На замечания об отсутствии доступной  среды в досудебном порядке мало кто реагирует. В большинстве случаев в учреждениях начинают устанавливать пандусы после подачи иска в суд. И если в ходе процесса начинается работа, то мы отказываемся от иска", - отметила Алиева.

После снятия в больницах "ковидных" ограничений активисты начнут исследовать здания на предмет того, насколько их инфраструктура подходит для пребывания маломобильных групп, рассказал Увайсов.

"В поликлиниках и школах с этим обстоят дела получше, чем в других госсруктурах. Но все же мы видели, что в некоторых больницах есть проблемы с безбарьерной средой, лифтами, шириной дверных проемов. Это мы знаем и по собственному опыту, и по рассказам пациентов. Но сейчас мы можем акцентировать внимание только на входных группах, так как доступ в больницы закрыт из-за коронавирусных ограничений", - отметил он.

Примечание:

"Власти Махачкалы объяснили подтопления сбоями в системе ливнеотвода", "Ростехнадзор указал на проблемы с готовностью к зиме в городах Дагестана", "Пользователи соцсети поддержали слова туристки о загрязнении Каспия в Дагестане".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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