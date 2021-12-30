Магамадов и Исаев заявили об отсутствии внимания врачей к голодовке

30 декабря 2021, 19:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники медчасти следственного изолятора ни разу за время голодовки не посещали уроженцев Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которые уже десятый день отказываются от еды, требуя изменения территориальной подсудности дела, сообщил представитель Кризисной группы "СК SOS".

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря стало известно, что Салех Магамадов и Исмаил Исаев объявили голодовку из-за отказа Ачхой-Мартановского райсуда передать их дело в другой регион. Адвокаты ранее просили передать дело на рассмотрение в суд другого региона, поскольку не надеются на объективное рассмотрение его в Чечне. 24 декабря сотрудники Кризисной группы "СК SOS" сообщили, что состояние здоровья Магамадова и Исаева ухудшилось. На заседании суда 29 декабря свидетели признались, что подписали уже готовые показания.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. 16 октября стало известно, что следователи отказались расследовать жалобы братьев на пытки, посчитав их уловкой для ухода от уголовной ответственности.

Братья Магамадов и Исаев 10-й день продолжают голодовку в СИЗО, на заседании Ачхой-Мартановского суда 29 декабря они смогли передать адвокату листок, в котором было озвучено их требование перенести дело на рассмотрение в другой регион, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Кризисной группе "СК SOS".

"По словам адвокатов, на заседании суда Магамадов и Исаев выглядели истощенными, но намерены были придерживаться своего требования. До заседания братья успели рассказать адвокатам о том, что за все время голодовки их ни разу не посещали медработники и не проводили осмотр. Также братья отметили, что по неизвестным причинам сотрудники СИЗО отказываются передавать им любые книги из "передач"", - сообщил представитель пресс-службы организации. Он также отметил, что "сохраняется запрет на встречу с родственниками".

Дежурный СИЗО-1 Грозного отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с голодовкой Магамадова и Исаева, предложив "для получения ответов приехать лично".

Братья Магамадов и Исаев были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди"). После задержания в феврале 2021 года им предъявлено обвинение в помощи боевику. Это обвинение нелепо, поскольку Магамадов и Исаев - члены ЛГБТ-сообщества и атеисты, а из версии следствия следует, что на их поддержку согласился сторонник радикального течения в исламе, указала обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Ранее власти Чечни в ответ на расследование "Новой газеты" о преследовании и убийстве людей нетрадиционной сексуальной ориентации в республике указали, что, если бы в регионе были геи, с ними расправились бы их же родственники. Российские власти поддержали руководство региона, заявив, что по итогам проверки геи в Чечне не обнаружены, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".