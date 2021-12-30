Ущерб от сделки с участием депутата из Карачаево-Черкесии оценен в 6 миллионов

30 декабря 2021, 14:49

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Бывший министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии, ныне являющийся депутатом республиканского парламента, обвинен в продаже объекта недвижимости коммерческой структуре по заниженной на 6 миллионов рублей цене, сообщила сегодня республиканская прокуратура.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии, депутата Народного собрания республики направлено в суд, сообщила сегодня прокуратура республики.

По версии следствия, чиновник, который в тот момент занимал пост министра имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесии, 10 сентября 2012 года подписал распоряжение и договор о продаже по льготной стоимости объекта недвижимости компании "Центральный рынок", принадлежащей его приятелю. Ущерб региональному бюджету составил более 6 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело будет рассматривать Черкесский городской суд, проинформировал "Интерфакс".