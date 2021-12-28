Активисты задержаны на акции в поддержку "Мемориала"*

28 декабря 2021, 12:46

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Полицейские задержали нескольких человек около здания Верховного суда России, где сегодня проходят прения по делу о ликвидации "Международного Мемориала"*.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России начались прения сторон по делу о ликвидации "Международного Мемориала"*. Перед заседанием у входа в здание суда собралась группа поддержки "Мемориала"*.

Нескольких человек, пришедших к зданию Верховного суда, после их попыток достать плакаты в поддержку "Мемориала"* задержали полицейские, сообщила сегодня "Медиазона"**. "Задержаны уже пять или шесть человек, в том числе пожилой мужчина. У него на плакате была перечеркнутая свастика. Мужчина пытался приковать себя велосипедным замком, полицейские внесли его в автозак на руках", - говорится в публикации издания, проиллюстрированной фотоснимками момента задержания.

Другие фотографии момента задержания этого же мужчины разместило в своем Telegram-канале издание SOTA. "У здания Верховного суда РФ задержан активист Григорий Саксонов, привязавший себя к столбу велосипедным замком. Он пытался прочитать речь перед толпой, а до этого — стоял в одиночном пикете с перечеркнутой свастикой на плакате. Сотрудники полиции буквально понесли его в автозак, предварительно повалив на землю", - сообщило издание.

Напомним, 11 ноября Верховный суд России уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. Процесс по иску начался 25 ноября. 14 декабря на заседании суда были заслушаны девять томов материалов. Суд согласился приобщить к делу подписи под электронной петицией в поддержку "Мемориалов"*, однако отказал защите в других ходатайствах.

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** издание внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.