Аналитики назвали популизмом акцию по погашению долгов в магазинах Чечни

28 декабря 2021, 00:18

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акция главы Чечни по погашению долгов жителей республики за товары в магазинах из Фонда имени Ахмата Кадырова является попыткой смягчить недовольство людей, вызванное снижением их доходов и ростом цен, считает старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. Рамзан Кадыров пытается поднять свою популярность за счет простых людей, которые вносят деньги в фонд, а потом покупают продукты в долг, указал политолог Алексей Малашенко.

Власти Чечни решили погасить долги людей, которые накопились в магазинах.

В рамках акции в магазинах предпринимателям компенсировали десятки миллионов рублей, которые задолжали покупатели, сообщил 25 декабря со ссылкой на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева "Грозный информ". Акция проводится по инициативе Рамзана Кадырова, отмечается в сообщении.

На видео, опубликованном 25 декабря в паблике pro_chechnya в Instagram человек в маске заходит в магазин и обращается к продавщице с вопросом на чеченском: "Посчитали вы долги?". Она отвечает, что посчитала и показывает человеку тетрадку и называет сумму в 118 500 рублей. "Наш фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова выделил денежные средства и поручил нам погасить задолженности бедных людей, которые там в супермаркетах и магазинах брали в долг", - сказал человек, перевод слов которого с чеченского языка выполнен "Кавказским узлом". Он дает продавщице денежные купюры: "Вот деньги, погасите их долги и на оставшиеся купите и раздайте бесплатно хлеб".

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности чеченского Фонда имени Ахмата Кадырова. Нередки и благотворительные акции. Однако часть помощи, по мнению экспертов, не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дают спонсоры. Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

На видеоролике, опубликованном в паблике ahmed_95kra в Instagram показан магазин с вывеской "Мясо". В следующем кадре человек стоит рядом с тушками мяса, держит в руках тетрадь. "Было много долгов у бедных и малоимущих людей за мясо, но наш падишах прислал деньги. Сказали убрать задолженности, поэтому по воле Аллаха мы их уберём и сейчас сожжем эту тетрадь", - сказал он . Перевод его слов выполнен с чеченского языка также выполнен "Кавказским узлом"

Акция по погашению долгов проходит на фоне обнищания людей

Долгов покупателей в небольших чеченских магазинах много, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. «В каждом квартале городов, в каждом селе имеются маленькие магазины, которые работают с населением в долг, поскольку у людей нет денег. Такие тетради с долгами распространены... Эта акция на самом деле очень большая поддержка для простых людей», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Практика отпускать продукты в долг - это прерогатива небольших продуктовых магазинов, в больших торговых сетях это невозможно, отметил Кутаев.

"В супермаркетах нет практики покупки в долг. Большие торговые сети не могут себе позволить такое. Маленькие магазины - это магазины простых людей. То есть хозяин магазина и покупатели - они соседи. Как правило, это люди из одного окружения. Могу смело сказать, что около 50 процентов покупок в селах - это покупки в долг. В городе этот показатель чуть меньше", - сказал он.

Кутаев также добавил, что чеченцы в основном возвращают эти долги. "Либо родственник присылает деньги, или сын, уехавший на заработки в Москву, эти долги закрывает. Сами маленькие магазины тоже выживают за счет того, что продают в долг. И магазинам тоже выгодна эта акция чиновников", - подчеркнул он.

Акция Кадырова является попыткой решить экономическую проблему, связанную с обнищанием населения, считает старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

«Северный Кавказ не отличается от России в том плане, что цены растут, доходы падают, бедных и безработицы все больше и больше. Еще до начала эпидемии, которая усугубила ситуацию, реальные доходы населения (в России) с учетом инфляции упали с 2012-2013 годов где-то на 13 процентов [...] Я думаю, что там (в Чечне) было примерно то же самое. Это связано с недостаточной индексацией пенсий, падением доходов от предпринимательской деятельности, повышением налогов. При росте реальных зарплат в целом идет падение реальных доходов. Кроме этого растет число людей, которые "висят в воздухе": порядка 20 миллионов людей в России не числятся безработными, но не имеют никаких доходов. Чечня не исключение по этим показателям. Поэтому идет попытка как-то смягчить ситуацию. В Чечне власти, видимо, чувствуют, что накоплено большое недовольство в связи с экономическим положением, и хотят показать народу не только кнут, но и пряник», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Инициатива Кадырова привязана по времени к религиозным праздникам в исламе, отметил руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко. «Для него важно творить добро именно во время или до праздников. Но в этом случае [Кадыров опасается], что его популярность может упасть на фоне экономических трудностей населения. И этот контекст важнее, чем привязка к религиозным праздникам. Он идет на все и финансирует эту акцию из Фонда имени Ахмата Кадырова, куда вносят деньги эти же простые люди, которые покупают продукты в долг», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В республике есть явное недовольство тем, что доходы падают, денег становится меньше, а цены на продукты растут, отметил Малашенко. "И он (Кадыров) показывает, что Чеченская республика готова и помогает своим жителям. Такая помощь соответствует нормам ислама. Но не только это влияет на инициативу проведения таких акций. Главный фактор в том, что в трудную для населения минуту появился он и инициировал такую вот прекрасную акцию", - отметил политолог.

В Дагестане распространена практика отпуска продуктов в долг, но нет инициативы, когда чиновники закрывают долги покупателей, сказал руководитель дагестанского отделения "Гильдии межэтнической журналистики" Гаджимурад Сагитов.

«Практика, когда люди покупают продукты в долг, особенно распространена в маленьких магазинах и в небольших городах и селах. Долговые тетради есть. Не на 100 процентов, но есть, конечно. Я большой противник явления, когда государство занимается подменой. Вначале воруют у налогоплательщика, а потом с одолжением часть отдают. Лучше пусть создают нормальные условия для того, чтобы люди могли достойно заработать себе на жизнь. Это и есть, на мой взгляд, основная задача чиновников и государства. Но я не против, когда такие акции проводят состоятельные бизнесмены», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, проблема усугубилась не только из-за ухудшения экономической ситуации в стране, но и из-за пандемии. «Материальное положение людей в целом ухудшилось. Люди настолько плохо живут, что им приходится мириться с тем, что кто-то закрывает их долги [..] Если акции по закрытию долгов со стороны чиновников будeт носить постоянный характер, то я буду только за, хотя это стратегически нехорошо», - отметил он.

Рост цен на продукты на Северном Кавказе в этом году продолжился, но цифры не критичны, считает заведующий лабораторией Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.

«Я бы не стал драматизировать ситуацию с ростом цен на продовольствие в регионах СКФО. Рост был и в прошлом году. В этом он продолжился, но цифры не настолько критичны, чтобы можно было говорить об обнищании населения. Просто в СКФО люди получают более маленькие зарплаты, доходы малого бизнеса «подкосили» антиковидные ограничения, поэтому рост цен чувствительнее. Есть даже шутка на эту тему: инфляция составила восемь процентов, а по ощущениям – все 25! Росстат дает достаточно оптимистическую картину по производству: за январь-сентябрь 2021 года рост сельхозпроизводства по округу – 12процентов, все регионы в плюсе, чемпион – Ставрополье с 26-процентным ростом. То есть предложение на рынке продуктов питания выросло, значит, по экономической логике цены не должны расти. Однако мы живем в глобальном мире [..] В этом плане назначение предельных цен, на мой взгляд, ошибочное решение. В этом году в нашей стране собрали рекордный урожай масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) - 23 млн тонн, что на восемь процентов больше, чем в прошлом году. Однако цены на масло не снизились, так как производители и покупатели получили «государственные ценовые ориентиры». Если говорить в целом, то рост цен на продовольствие продолжится, но не приведет к социальному взрыву», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Динамика роста цен в 2021 году на Северном Кавказе составила в среднем на 5,3 процента, и этот показатель не самый худший по стране, считает экономист. «Росстат пока обнародовал данные за октябрь. В целом по России продовольствие подорожало на 11,8 процента, в СКФО в среднем на 5,3 процента, в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии – рост практически одинаков – 10 процентов, на Ставрополье – 5 процентов. В Северной Осетии цены снизились на 8,7 процента, в Чечне снижение составило – 2,4процента. Так что с ценами на продукты питания в регионах СКФО лучше, чем в среднем по стране. Например, в Москве цены на продовольствие выросли на 74,6 процента, в Псковской области – на 36,4 процента. Это чувствительно. Рост цен на промышленные товары более значителен: в среднем по России – 24 процента, в СКФО – 18 процентов, чемпион Ставрополье – 25 процентов. Если посмотрим по другим регионам России, то на первом месте Астраханская область – рост на 60,7 процента, на втором - Томская область – 50,5 процента, на третьем - Алтайский край, Коми, Карелия, Вологодская и Оренбургская области с ростом цен в пределах 36-41 процентов. Если следовать экономической логике, то в период кризиса цены растут гораздо меньшими темпами, чем в период роста. У потребителей меньше денег, бизнес старается экономить, в итоге сокращается спрос, падают доходы и прибыль. При растущей экономике увеличиваются доходы и расходы потребителей, растут цены, экономика в целом тоже в плюсе. Поэтому в некоторых странах стимулируют потребительский спрос, выдавая деньги из бюджета, делают более доступным кредитование», - отметил он.

Акция чеченских чиновников по погашению задолженности людей в магазинах не является признаком того, что население Северного Кавказа обнищало, считает Чернышов. «Жить стали немного хуже, но до социального взрыва еще далеко. Если состоятельные чиновники помогают бедным в канун праздников, то это, скорее, благородный жест или пиар, в зависимости от того, как подается данный шаг в конкретном случае», - подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что несколько десятков женщин приняли 10 декабря участие в акции протеста против резкого повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат". Пользователи соцсетей заявили, что власти Чечни воспринимают любые протесты как проявление нелояльности, поэтому открытое выражение недовольства повышением арендной платы на рынке "Беркат" является смелым шагом. Стоимость аренды на грозненском рынке "Беркат" постоянно растет, при этом на фоне пандемии и падения посещаемости работать приходится чуть ли не в убыток, а многие вынуждены сворачивать бизнес, рассказали "Кавказскому узлу" предприниматели.

Протест против повышения арендной платы за места на грозненском рынке "Беркат" показал, что чеченской власти не удается взять недовольство социально-экономической ситуацией под полный контроль, заключила председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Такая протестная активность воспринимается чеченской властью как реальная угроза авторитету власти в республике, указал президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Чеченские власти вынуждены будут наказать виновных, потому что в данном случае массовое принуждение к извинениям сыграет против авторитета Кадырова, заявил политолог Алексей Малашенко.

* организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, признанных иноагентами.