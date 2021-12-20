Заснеженная дорога на перевале в Грузии. Фото: страница департамента дорог Грузии https://www.facebook.com/georoad.ge/

20 декабря 2021, 09:00

Автотрасса к границе Армении закрыта в Грузии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение машин через Параванский перевал запрещено из-за метели, сообщил департамент автодорог Грузии.

По данным ведомства, из-за непогоды перекрыт участок трассы Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда с 94-го по 110-й километр.

"Из-за сложных метеорологических условий (метель и плохая видимость) запрещено движение всех видов транспорта", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте департамента автодорог Грузии.

Закрыт Параванский перевал, уточнил сегодня Report.ge.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ниноцминде снегопад при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 21 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -3 градусов, а скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"185 большегрузов доехали до границы Армении после открытия "Верхнего Ларса", "Проезд большегрузов запрещен на участке Владикавказ-Верхний Ларс", "Военно-Грузинская дорога открыта".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

20 декабря 2021, 16:39

20 декабря 2021, 16:08

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