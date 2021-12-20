Автотрасса к границе Армении закрыта в Грузии

20 декабря 2021, 09:00

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Движение машин через Параванский перевал запрещено из-за метели, сообщил департамент автодорог Грузии.

По данным ведомства, из-за непогоды перекрыт участок трассы Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда с 94-го по 110-й километр.

"Из-за сложных метеорологических условий (метель и плохая видимость) запрещено движение всех видов транспорта", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте департамента автодорог Грузии.

Закрыт Параванский перевал, уточнил сегодня Report.ge.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ниноцминде снегопад при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 4 метра в секунду. В ночь на 21 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -3 градусов, а скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.