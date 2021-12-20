Жестокое избиение молодого человека в московском метро. Скриншот видео mnogonazi/Telegram

20 декабря 2021, 08:12

Продлен арест уроженцам Дагестана по делу об избиении пассажира метро

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Срок ареста трех уроженцев Дагестана, обвиненных в жестоком избиении пассажира московского метро, продлен до марта 2022 года, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", три уроженца Дагестана - Магамали (также упоминается в СМИ как Ханмомали) Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков (также упоминается в СМИ как Галибеков) были арестованы по подозрению в жестоком избиении пассажира московского метро Романа Ковалева 4 октября. Первоначально дело было заведено по статье о хулиганстве, но 7 октября следствие решило квалифицировать его как покушение на убийство. Также всем троим предъявлено обвинение  в угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Басманный суд Москвы продлил арест трем обвиняемым в избиении пассажира поезда на Арбатско-Покровской линии московского метро, сообщил сегодня представитель суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия. По решению суда Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся под стражей до начала марта 2022 года", - приводит его слова ТАСС.

На сайте Басманного суда, по состоянию на 08.05 мск, не опубликована информация о продлении срока ареста обвиняемых.

Напомним, по версии следствия, агрессивно настроенная компания жестоко избила уроженца Воронежа Романа Ковалева, который заступился за девушку. После избиения нападавшие пытались скрыться, однако их задержали полицейские за пределами станции. При этом один из участников избиения пытался канцелярским ножом ранить силовиков, а другой распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

Следственный комитет наградил Романа Ковалева ведомственной медалью "Доблесть и отвага", а мэрия Москвы выделила ему два миллиона рублей в качестве материальной помощи. 10 ноября родственники Гасана Залибекова принесли извинения Роману Ковалеву и его матери, предложив помочь с реабилитацией, рассказал адвокат.

Примечание:

"Суд арестовал обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве", "Шутка Хабиба стала реакцией на этнический акцент освещения конфликта в московском метро", "Житель Дагестана обжаловал арест по делу об избиении пассажира метро".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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