Противники "зеленых паспортов" в Тбилиси потребовали свободы выбора в вопросе вакцинации

05 декабря 2021, 19:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Акция протеста против принуждения к вакцинации и использования "зеленых паспортов" в центре Тбилиси собрала несколько тысяч человек. Они потребовали публичных дебатов по этому вопросу.

Как писал "Кавказский узел", противники "зеленых паспортов" провели сегодня шествие по центру Тбилиси, требуя отменить ограничения на посещение общественных мест для не привитых от коронавируса.

С 1 декабря для посещения многих заведений в Грузии стало обязательным использование "зеленых паспортов" с информацией о вакцинации и перенесенном коронавирусе. В частности, без "зеленого паспорта" нельзя посещать заведения общепита, театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, фитнес-центры и гостиницы.

Свыше пяти тысяч человек приняли участие в шествии в центре Тбилиси от площади Первой демократической республики до Патриархии Грузии. Участники акции сделали остановку перед зданием парламента, где провели акцию протеста. К протестующим также присоединились курьеры двух компаний доставки, которые обязаны пройти вакцинацию, чтобы не потерять работу, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Одна из участниц акции протеста задавалась вопросом, если вакцинация защищает от коронавируса, тогда по какой причине привитые люди также ходят в масках и соблюдают ограничения наравне с непривитыми, почему они заражаются коронавирусом и могут заражать других привитых. Она предположила, что вакцина, созданная в короткий срок, неэффективна.

Другая участница акции протеста, Лада Кванталиани, обратила внимание, что неизвестно, из каких препаратов состоит вакцина и какое воздействие она окажет на организм через несколько лет. По ее мнению, принуждая людей к вакцинации, власти страны нарушают их конституционные права.

"Вакцинация должна проходить по собственному желанию: кто хочет и кто верит, может сделать прививку, а те, кто не доверяет, сами должны принимать решения по вопросу собственного здоровья. Вакцину так легко и быстро не создать. К тому же, я не припомню, чтобы нам в детстве делали одну и ту же прививку несколько раз и ее повторно – раз в год", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила о возможности введения в стране обязательной вакцинации против коронавируса. "Я не исключаю, что поэтапно мы придем также к обязательной вакцинации", - привело ее слова агентство "Новости Грузия" 4 декабря.

Протестующие требуют предоставить им свободу выбора, отметил участник акции протеста, российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава. "Правительство Грузии тонко подводит к тому, чтобы вакцинация стала бы обязательной. Мы уже проводим не первую акцию – мы боремся за нашу свободу", - заявил он.

Организаторы акции протеста заявили, что акции будут проходить еженедельно до выполнения их требований, назвав действия властей "ковид-фашизмом". "Мы требуем от властей отмены "зеленых паспортов", власти уже говорят, что эти паспорта будут требовать везде. Мы против этого… Мы – свободные люди и будем стоять до конца", - заявил один из организаторов акции протеста Ираклий Абашидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, организаторы акций протеста хотят проведения публичных дебатов в прямом эфире государственного телеканала. Решение об их проведении принято, но дата пока неизвестна, также неизвестно, кто станет оппонентом противников "зеленых паспортов", подчеркнул Абашидзе. Он добавил, что грузинские телекомпании не освещают акции протеста против "зеленых паспортов", в связи с чем принято решение о проведении пикетов у зданий ряда крупных телекомпаний и государственных ведомств.

До начала акции протеста произошел конфликт между протестующими, собирающимися на акцию, и несколькими сторонниками третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые принесли на акцию флаги и плакаты с требованием его освобождения. Инцидент разрешили при участии полиции, сторонники Саакашвили покинули территорию.

По данным Национального центра по контролю над заболеваниями на 5 декабря, вакцинацию хотя бы одним компонентом вакцины прошли 2 234 180 человек.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".