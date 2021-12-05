Участники акции в Тбилиси призвали отменить "зеленые паспорта"

05 декабря 2021, 18:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Противники "зеленых паспортов" провели сегодня шествие по центру Тбилиси, требуя отменить ограничения на посещение общественных мест для не привитых от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", неделю назад, 28 ноября, в Тбилиси несколько сотен человек вышли на митинг против введения системы "зеленых паспортов". Они собрались на площади Первой Республики, а затем провели шествие к зданию парламента Грузии. Аналогичная акция протеста прошла в тот же день в Кутаиси, там митинг собрал несколько десятков человек.

С 1 декабря для посещения многих заведений в Грузии стало обязательным использование "зеленых паспортов" с информацией о вакцинации и перенесенном коронавирусе. В частности, без "зеленого паспорта" нельзя посещать заведения общепита, театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, фитнес-центры и гостиницы.

Сегодня противники системы "зеленых паспортов" собрались на площади Первой Республики в Тбилиси, откуда провели шествие к зданию парламента. Протестующие несли в руках иконы, плакаты с лозунгами "Мы все рождены свободными", "Но пасаран", многие держали флажки с надписью "Нет зеленым паспортам".

В акции протеста приняли участие несколько тысяч человек, практически никто из них не надел маски. При этом многие пришли на акцию с детьми, сообщают "Новости-Грузия". "Мы не должны допустить обязательной вакцинации и должны отменить систему ковид-паспортов", - привело издание слова организатора акции Звиада Томарадзе.

Участники акции считают введение новой системы "дискриминацией и принуждением к вакцинации", они планируют продолжать протесты, пока власти не упразднят систему "зеленых паспортов", информирует РИА "Новости".

К 5 декабря в Грузии за сутки выявлено 3410 новых случаев заражения, и общее их число с начала пандемии достигло 865 293. Из числа зараженных выздоровели 806 596 пациентов, в том числе 4732 - за сутки, умерли 12 344, в том числе 46 - за сутки, сообщает "Грузия Online".

По данным Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья, полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 017 374 человека, что составляет 35,6% взрослого населения страны. С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 196 371 человек, или 42,1% взрослого населения, информирует издание.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".