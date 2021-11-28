Участники митингов в Грузии выступили против введения "зеленых паспортов"

28 ноября 2021, 17:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Тбилиси и Кутаиси на митингах призвали власти не вводить систему пропусков для посещения общественных мест, посчитав ее дискриминацией не привитых от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", с 1 декабря для посещения многих заведений в Грузии станет обязательным использование "зеленых паспортов" с информацией о вакцинации и перенесенном коронавирусе. В частности, без "зеленого паспорта" нельзя будет посещать заведения общепита, театры, кинотеатры, музеи, развлекательные центры, фитнес-центры и гостиницы.

Несколько сотен человек пришли сегодня в Тбилиси на митинг против введения системы «зеленых паспортов». Они собрались на площади Первой Республики, а затем провели шествие к зданию парламента Грузии. Протестующие держали плакаты с надписями «Нет ковид-паспортам», «Нет - вакцинации», сообщает "Новости-Грузия".

"Зеленые паспорта лишают нас свободы выбора. Нас вынуждают вакцинироваться, это террор", - привело издание слова одного из участников акции.

Аналогичная протестная акция прошла в Кутаиси, там митинг собрал несколько десятков человек, пишет издание.

Большинство собравшихся на акции в Тбилиси были без масок, не соблюдали они и социальную дистанцию, информирует "Sputnik Грузия".

Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Тбилиси

К 28 ноября в Грузии выявлено 3333 случая заражения коронавирусом, и общее число случаев заражения с начала пандемии достигло в стране 838 639. Из них выздоровели 779 510 человек, в том числе 5052 за сутки, умерли 11 927 пациентов, в том числе 56 за сутки, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Из новых случаев заражения 1333 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 116, в Имеретии – 617, в Квемо Картли – 202, в Шида Картли - 254, в Гурии – 100, в Самегрело и Земо Сванетии – 302, в Кахетии - 178, в Мцхета-Мтианети - 64, в Самцхе-Джавахети – 142, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 25.

По данным Национального центра контроля заболеваний, одной дозой вакцины от коронавируса привиты в стране 1 144 894 человека (40,3% взрослого населения), полностью вакцинированы 994 285 человек (34,8% взрослого населения). 27 ноября привились 6 545 человек, информирует издание.

Напомним, 24 мая в Грузии началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом Sinovac. В стране также используют вакцины Pfizer и AstraZeneca. 27 августа власти Грузии объявили о начале работы мобильных пунктов вакцинации, а 11 сентября стало известно, что Грузия получила в подарок от национального общества Красного Креста 100 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Нежелание людей вакцинироваться вынуждает власти ужесточать ограничения, указал ранее замдиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".