Салех Рустамов. Фото: turan.az

04 декабря 2021, 16:22

Адвокат выразил тревогу за жизнь Салеха Рустамова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На 29-е сутки голодовки у Салеха Рустамова появились явные признаки нарушений в нервной системе, заявил его адвокат. По словам защитника, Рустамов 6 декабря примет окончательное решение о переходе на сухую голодовку.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября активист Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Салех Рустамов объявил голодовку, протестуя против того, что не попал под амнистию, объявленную президентом Азербайджана. На 23-й день голодовки брат Рустамова сообщил, что заключенный не может самостоятельно передвигаться, крайне слаб и изможден. 29 ноября Рустамов, голодающий 25-е сутки, пожаловался на боли в суставах и заявил о намерении перейти к сухой голодовке. 30 ноября ряд политических партий Азербайджана потребовал освобождения Рустамова. На 28-й день голодовки у Салеха Рустамова начались обмороки и проблемы с памятью, за время акции протеста он похудел на 17 килограммов, сообщил адвокат активиста.

Гражданин России Салех Рустамов 27 февраля судом в Азербайджане был приговорен к семи годам и трем месяцам заключения. Позднее Верховный суд сократил срок наказания на два месяца. Глава пресс-службы посольства России в Азербайджане Алина Золотарева сообщила, что Рустамов, хотя и является гражданином России, не вышел из азербайджанского гражданства. "Раз он является гражданином Азербайджана, то здесь, на территории АР, он, соответственно, подпадает под юрисдикцию азербайджанского государства, и это является внутренним делом данной страны...", - сказала она.

Адвокат Бахруз Байрамов сообщил, что сегодня посетил Салеха Рустамова в лечебном учреждении Пенитенциарной службы. "Сегодня уже 29-й день голодовки. Ему все хуже и хуже. Беседа с ним продолжалась всего пять минут, потому что он не в состоянии дольше сидеть. Он уже не рассказывает о болях - не хочет, чтобы я рассказывал об этом в СМИ, поскольку родные переживают. Но все и так видно. У него явные признаки серьезных нарушений нервной системой, функционирования мозга. Он говорит замедленно, периодически у него лицо словно застывает. Салех Рустамов сегодня мне сказал: "приходи в понедельник, я уже тогда приму и объявлю окончательное решение о сухой голодовке", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Байрамова, врачи тюремного госпиталя также обеспокоены судьбой Рустамова. "Если он откажется пить воду, то, по словам врачей, его организм не выдержит и суток. При этом он не приемлет принудительного кормления", - сказал адвокат.

Он уверен, что "при наличии политической воли вопрос с освобождением могут решить в течение 10-15 минут". "Это может быть и помилованием, о чем многократно просили представители общественности, и решение Пленума Верховного суда. Но пока реакции властей нет", - отметил Байрамов.

Судьбой Рустамова обеспокоены и правозащитники.

"Мы не понимаем черствость власти по отношению к судьбе этого человека. В его защиту выступали представители различных политических и общественных групп, даже руководители НПО, которые известны провластной позицией. Я уже ставлю в сторону то, что он был арестован по явно сфабрикованным обвинениям. Но, хотя бы по гуманным соображениям этого человека надо освободить. Надо принять во внимание его заслуги в первой Карабахской войне, его участие в Башкендской операции по обеспечению защиты приграничных сел Гядабекского района. У него сын с тяжелой формой инвалидности. Пусть отпустят человека, он уедет в Москву к своей семье, займется лечением своего ребенка. Он и так уже провел в тюрьме 3,5 года. Да еще эта голодовка уже подорвала его здоровье. Если с ним что-то случится это станет пятном на правительстве", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член НПО "Линия защиты" Тезехан Мираламли.

Напомним, в защиту Рустамова выступали активисты. 1 декабря полиция сорвала их акцию с требованием освобождения оппозиционера. Были задержаны 40 человек. В Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) заявили, что некоторые из задержанных были избиты силовиками. Пять человек арестованы на сроки от 15 до 30 суток.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Врачи назвали продолжение голодовки Салеха Рустамова опасным для его жизни", "Пользователи соцсетей в Азербайджане развернули кампанию в защиту Салеха Рустамова", "Просьбы правозащитников о помиловании Салеха Рустамова остались без ответа".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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