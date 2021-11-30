Полиция отреагировала на заявление представителя Кадырова об избиении школьницы в Нижневартовске

30 ноября 2021, 11:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Драка между подростками, в которой пострадала школьница из чеченской семьи, носила бытовой характер, озвучила полиция Югры итог проверки заявления местного представительства Рамзана Кадырова о межнациональном конфликте детей.

Видеообращение к губернатору ХМАО-Югра Наталье Комаровой и руководству силовых структур округа представитель главы Чечни в этом регионе, руководитель общественной организации "Национально-культурный центр чечено-ингушского народа" Адлан Орзалиев опубликовал 28 ноября на странице представительства в Instagram.

Он подчеркнул, что делает обращение от имени представительства. "В городе Нижневартовске произошло избиение несовершеннолетней девочки-чеченки 13 лет, по национальному признаку, группой лиц по предварительному сговору. Девочку унижали, оскорбляли, плевали на нее. Сейчас ребенок лежит в больнице с сотрясением мозга, ей разбили нос. До сих пор не может нормально встать, находится в шоковом состоянии. [...] Требуем тщательного расследования этого избиения, привлечь к ответственности не только участников избиения, но и их родителей, так как в нашей многонациональной стране не должно быть унижения по национальному признаку, тем более избиения ребенка из-за ее национальной принадлежности", - зачитал на видео свое обращение Адлан Орзалиев.

В аннотации к видео уточняется, что в избиении участвовала группа школьников. "Фактом (поводом) данного обращения явилось то, что группа подростков одной из нижневартовских школ избили 13-летнюю девочку-чеченку, по национальному признаку. Девочка с сотрясением мозга и переломанным носом лежит в больнице Нижневартовска", - поясняется в публикации.

Конфликт между школьниками не имеет национальной подоплёки, заверила начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Югре Ольга Абмайкина. "Установлено, что участники конфликта ранее не были знакомы. Причиной инцидента стало желание десятилетнего мальчика подшутить над девочкой. Родители школьников привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ", - привела 29 ноября ее слова на своем сайте ГТРК "Югория".

Статья 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), предусматривает, в зависимости от части, от предупреждения до штрафа в 3000 рублей.

По данным полиции, инцидент произошел 22 ноября. Согласно записям камер видеонаблюдения, предоставленными УМВД ХМАО, девочка проходит мимо нескольких подростков, и между ними происходит перепалка. После этого 13-летняя школьница первой наносит удар другой девочке. В ходе потасовки брат девочки, которую ударила 13-летняя школьница, толкает школьницу на проезжую часть. Дерущихся разнимает мужчина, вышедший из автомобиля, сообщило вечером 28 ноября Ura.ru, не проиллюстрировав видеозаписью ее описание.

Реакция на обращение Орзалиева не опубликована по состоянию на 11.00 мск 30 ноября на сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и в Instagram-аккаунте губернатора Натальи Комаровой.